DIRETTA Serie A, Cagliari-Lazio | Le formazioni ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Sardegna Arena’ tra il Cagliari di Mazzarri e la Lazio di Sarri in tempo reale

La Lazio fa visita al Cagliari nell’ultimo anticipo del sabato valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno, tra due squadre che vivono un periodo diametralmente opposto.

I biancocelesti di Sarri sono reduci da due pareggi e due sconfitte, compreso il doppio confronto con il Porto che è costato l’eliminazione dall’Europa League, e devono tornare a vincere per riavvicinarsi al quarto posto. I rossoblu di Mazzarri, invece, sono imbattuti da cinque partite in cui hanno ottenuto 9 punti vitali nella corsa salvezza. All’andata finì in parità 2-2. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Sardegna Arena’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Cagliari-Lazio

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Deiola, Grassi, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Immobile

CLASSIFICA: Inter punti 58, Napoli 57, Milan 57, Juventus 50, Roma** 47, Atalanta 47, Lazio 43, Fiorentina* 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino* 33, Bologna* 32, Empoli 31, Udinese* 29, Spezia 26, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 17, Salernitana* 15.

*Una partita in meno

**Una partita in più