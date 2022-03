Pirlo, il ritorno in panchina è in grande stile: lo vuole un top club

Pirlo può tornare in panchina: l’ex tecnico della Juventus è in lizza per una big. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Dopo le parentesi di Sarri e Pirlo, la Juventus ha richiamato in panchina Massimiliano Allegri per tornare ai vertici della Serie A.

Decisive per entrambi gli allenatori esonerati sono state anche le campagne europee: la società bianconera è infatti reduce da due eliminazioni consecutive agli ottavi di finale di Champions League contro Lione e Porto. A Pirlo non sono così bastati i successi in Supercoppa e Coppa Italia: il tecnico è ora libero e in attesa di una nuova chiamata. L’ultima panchina a cui è stato accostato è quella della Salernitana. Come annunciato dal ds Sabatini, però, non si è arrivati ad un accordo: “Era un’ipotesi, non decollata ma non per colpa sua. Ero alla ricerca di entusiasmo, lo pretendevo. Era difficile, me ne rendo conto. I dubbi di Pirlo erano legittimi”. Dalla Spagna arrivano invece rumors riguardanti la panchina di un top club europeo.

Pirlo può ritrovare Ronaldo: è in lizza per la panchina del Manchester United

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, nella lunga lista del Manchester United per il prossimo anno ci sarebbe anche Andrea Pirlo. Il tecnico ritroverebbe Cristiano Ronaldo, che ha avuto la stagione più prolifica alla Juventus proprio con l’ex centrocampista in panchina. Tuttavia, è lunghissima la lista dei possibili successori di Rangnick: da Zidane e ten Hag, in primissima fila, a Pochettino e Luis Henrique, fino a Carrick e Simeone. Pirlo è in attesa.