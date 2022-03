Calciomercato Milan, addio a 50 milioni | Tradimento clamoroso

Calciomercato Milan, assalto ai rossoneri per un top player della rosa: la cifra dell’addio fissata in 50 milioni di euro

L’Inter ha bussato, con il 5-0 alla Salernitana, il Milan deve rispondere. I rossoneri vogliono riconquistare la vetta della classifica, ma saranno attesi domani alla prova del fuoco del ‘Maradona’, nello scontro diretto contro il Napoli che può dire tanto sulla corsa scudetto, per tutte le contendenti in causa.

Rush finale intensissimo, quello che si preannuncia per i rossoneri, che vogliono fare di tutto per conquistare un titolo che manca dal 2011. Nel frattempo, si lavora già a ciò che sarà nella prossima stagione, con le strategie di mercato in corso. Questo sia per quanto riguarda gli acquisti che eventuali cessioni pesanti, con i top player della rosa da blindare. Le richieste non mancano, in particolare per uno dei migliori affari messi a segno da Paolo Maldini.

Calciomercato Milan, il Barcellona ci prova per Theo Hernandez

Theo Hernandez fin da subito si è rivelato un innesto di spessore, il francese è cresciuto in maniera esponenziale fino a diventare uno dei migliori nel suo ruolo a livello mondiale. Un laterale sinistro di grande spinta e qualità come ce ne sono davvero pochi e non stupisce che il Barcellona, una squadra attesa a una notevole rifondazione, ci stia facendo un pensiero. I blaugrana sarebbero stuzzicati anche dallo ‘sgarbo’ al Real Madrid, derivato dall’acquistare un ex giocatore dei Blancos. Secondo ‘As’, il Milan però spara alto e chiede almeno 50 milioni di euro per lasciarlo andare. Una richiesta che potrebbe, alla fine, far propendere i catalani per un acquisto low cost in quella zona del campo (come potrebbero esserlo Grimaldo o Tagliafico), per concentrare più risorse possibile sull’attacco e sull’assalto ad Erling Haaland.