Calciomercato, il Milan vince un altro derby: Inter ko con 18 milioni

Milan contro Inter sul calciomercato per il campione del Real Madrid, ma Maldini ha già un vantaggio

Milan e Inter si sfidano sul mercato per Dani Ceballos del Real Madrid. Mentre Pioli e Inzaghi lottano a distanza per ottenere la vetta in Serie A, Maldini e Marotta pensano infatti ai giocatori da acquistare in vista della prossima stagione. Il talento spagnolo è in uscita dai Blancos e potrebbe gradire l’approdo in una delle due milanesi.

Il rapporto tra Ceballos e Ancelotti, scrive ‘diariogol.com’, non sarebbe dei migliori e l’andaluso starebbe valutando un futuro lontano dal Bernabeu. Considerata la scadenza del suo contratto a giugno 2023, la prossima estate sarà l’ultima con la possibilità di ottenere soldi dalla sua cessione. La situazione, riportano gli spagnoli, avrebbe suscitato grande interesse nella città di Milano, siccome sia l’Inter che il Milan avrebbero mostrato grande interesse.

Entrambe le società vedrebbero nel centrocampista offensivo una grande opportunità di mercato a un ragionevole prezzo vicino ai 18 milioni di euro. I buoni rapporti tra il Real Madrid e il Milan, rinsaldati negli ultimi anni dagli affari Theo Hernandez e Brahim Diaz, potrebbero però favorire i rossoneri rispetto ai nerazzurri.

Calciomercato Milan e Inter, sifda per Ceballos: Maldini in vantaggio

Ceballos, dal canto suo, sembra propenso al ritorno al Betis, ma affinché si realizzi la sua volontà dovrebbe ridurre le richieste di ingaggio. Resta quindi da vedere se l’interesse di Milan e Inter, che potranno offrirgli la vetrina della Champions League, gli farà cambiare prospettiva.

Intanto, quando siamo ormai entrati nel momento clou della stagione, il centrocampista non sembra far parte delle gerarchie di Ancelotti. Finora sono solo 6 le gare giocate, per un totale di 67 minuti, nei quali ha comunque realizzato un assist decisivo. L’estate è all’orizzonte e la sua posizione si surriscalda.