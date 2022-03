Juventus, riparte l'assalto a Pogba | Pronta l'offerta

La Juventus torna a pensare a Paul Pogba, il piano dei bianconeri per riportare il francese a Torino: pronta l’offerta

Nel prossimo calciomercato, la Juventus intenderà proseguire nella strada tracciata a gennaio, per tornare sulla via della grandezza. Acquisti importanti e di spessore, per riportare la squadra di Allegri al top in Italia e in Europa.

Un nome che ritorna di continuo nelle trame di mercato bianconere è sempre quello di Paul Pogba, andato via sei anni fa ma mai dimenticato. Il centrocampista francese, nella sua esperienza torinese, è stato a dir poco dominante e ha lasciato un vuoto che nel cuore dell’ambiente non è mai stato davvero colmato. Ecco perché, con il suo contratto in scadenza con il Manchester United, si torna a pensare seriamente a lui, nonostante le difficoltà dell’operazione dal punto di vista finanziario.

Calciomercato Juventus, Pogba idea prioritaria: le cifre dell’affare

Come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, la prima idea da parte della dirigenza per rinforzare il centrocampo e puntare su una mezzala top, come potrebbe esserlo proprio il francese, o Milinkovic-Savic, utilizzando Locatelli come regista. In secondo luogo, provare a prendere un regista di livello: Jorginho, de Jong, Gravenberch i nomi più seguiti. La seconda ipotesi verrebbe battuta solo al fallimento della prima. Tutto su Pogba, al momento, con contatti già presi con Raiola e la richiesta di essere informati qualora arrivino offerte da altre squadre per il giocatore, o un tentativo last minute di rinnovo dallo United. L’ingaggio di Pogba, da 15 milioni a stagione, sarebbe decisamente fuori scala per la Vecchia Signora, ma si sta ragionando su una proposta da 7 milioni e mezzo più bonus, per arrivare a un totale di circa 10 milioni, provando a convincerlo ad abbassarsi gli emolumenti per tornare in un posto dove ha sempre spiegato di trovarsi bene. Un ulteriore beneficio arriverebbe dal decreto crescita che, al lordo, farebbe costare Pogba meno di Vlahovic sul monte ingaggi. Allegri sarebbe già al lavoro, sottotraccia, per sondare la disponibilità del centrocampista.