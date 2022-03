Calciomercato, può tornare De Paul | In Spagna: proposto lo scambio

Rodrigo De Paul ha lasciato l’Udinese e l’Italia nello scorso calciomercato estivo per approdare all’Atletico Madrid: costo dell’affare sui 40 milioni di euro

Non sta andando secondo le attese, soprattutto le sue, l’avventura di Rodrigo De Paul all’Atletico Madrid. Fin qui il centrocampista argentino non è riuscito a conquistarsi un posto da titolare nello scacchiere di una squadra, quella allenata dal ‘Cholo’ Simeone, al momento solo quinta in classifica e a rischio eliminazione dalla Champions dopo il pari casalingo contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo nell’andata degli ottavi.

Non a caso sono cominciati a circolare dei rumors sul suo possibile addio ai ‘Colchoneros’ al termine della stagione. Per l’ex Udinese si parla anche di un ritorno in Italia, precisamente in una delle tre big – Juventus, Milan e Inter – che a lungo avevano pensato a lui nella passata stagione senza però poter affondare il colpo viste le richieste dell’Udinese dei Pozzo. Che, ricordiamo, alla fine lo ha ceduto per circa 40 milioni di euro, bonus inclusi.

Ma per De Paul esiste anche la possibilità di una permanenza in Spagna, seppur non all’Atletico. ‘Elgoldigital.com’ sostiene infatti che il Valencia, nel quale ha già militato dal luglio 2014 al febbraio 2016, sia desideroso di riprenderselo mettendo sul piatto uno scambio alla pari con l’esterno d’attacco portoghese Guedes, già da un paio di anni nei radar di Simeone.

‘Occasione’ De Paul per Juventus, Inter e Milan: Simeone può dire sì allo scambio

Il ‘Cholo’ potrebbe dire sì a questa operazione poiché, a parte la stima per Guedes, pare non stia prendendo bene gli atteggiamenti extra-campo del suo connazionale, autore nella sua prima (e forse ultima) stagione all’Atletico di un solo gol e 2 assist.