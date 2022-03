Conferma UFFICIALE, incontro con Raiola: ora la Juventus ‘trema’

Arriva la conferma dell’incontro con Mino Raiola: l’amministratore delegato ammette il vertice, ora la Juventus ‘trema’

Incontro con Raiola confermato. Non si è nascosto Oliver Kahn, amministratore delegato del Bayern Monaco, che ha ammesso di aver avuto un vertice con il noto procuratore.

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Germania’ poco prima della partita dei bavaresi con il Bayer Leverkusen, il dirigente tedesco non ha voluto bluffare: “Sì, è vero: ero a Monaco. In questa settimana sono stato anche a Londra. E’ abbastanza normale incontrare agenti di calciatori”. Sui nomi di cui ha discusso con Raiola però Kahn non ha voluto sbilanciarsi: “Potete capire che non parlerò pubblicamente del contenuto di questi colloqui”.

Non è però difficile individuare alcuni calciatori sui quali Kahn e Raiola possono essersi concentrati. Ammesso che il vertice possa aver toccato anche l’argomento Haaland (“odio parlare dei giocatori di altri club” il dribbling dell’amministratore delegato del Bayern”), ci sono almeno altri due calciatori che interessano al club tedesco.

Calciomercato Juventus, incontro Kahn-Raiola: si è parlato di de Ligt

Il primo nome che viene in mente è quello di Ryan Gravenberch, centrocampista dell’Ajax, finito anche in orbita Juve. Il Bayern è tra le squadre interessate, proprio come i bianconeri. Stesso discorso per Frenkie de Jong del Barcellona. In tema Juventus, la società tedesca è stata accostata nei mesi scorsi anche a Matthijs de Ligt.

Per il centrale olandese sono in rialzo le quotazioni di permanenza a Torino, ma un addio non è da escludere completamente, soprattutto se dovesse arrivare una proposta da almeno 80 milioni. Allora Kahn e Raiola potrebbero aver parlato anche di lui, con il giro di orizzonte del dirigente bavarese su alcuni dei nomi che saranno più chiacchierati nel prossimo mercato estivo. Incontro confermato, Gravenberch e de Ligt possibili protagonisti del faccia a faccia. E la Juventus spettatrice molto interessata.