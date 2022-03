Potrebbe non essere finita tra la Juventus e Gigio Donnarumma: l’indizio e tutti gli aggiornamenti

L’importante titolarità contro il Real Madrid, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, con in mezzo le due panchine in Ligue 1. Continua l’alternanza tra Donnarumma e Keylor Navas in casa PSG.

Nelle scorse settimane l’ex Milan si era espresso così sul dualismo con l’esperto portiere: “Keylor è un amico, la concorrenza è normale. Fuori si inventano troppe storie. Siamo una grande squadra e in tutte le grandi squadre c’è competizione. Siamo entrambi molto sereni, lavoriamo bene e poi è l’allenatore che fa le sue scelte”. Donnarumma non ha fatto nemmeno mancare una frecciata ai rossoneri: “Rispetto al Milan, qui c’è più pressione. Ora sono in un club che vuole vincere tutto. Obiettivi? Il premio di miglior portiere deve essere solo l’inizio, le mie ambizioni sono sempre le stesse: vincere, vincere, vincere”. Nello scorso calciomercato estivo anche la Juventus aveva cercato il portiere della Nazionale. Tra Donnarumma e i bianconeri potrebbe non essere finita.

Calciomercato Juventus, l’indizio su Donnarumma

Ad avvicinare Donnarumma alla Juventus è ‘Sisal’: stando alle quote del bookmakers, infatti, il trasferimento in bianconero è sceso da quota 16.00 a 12.00. Contestualmente il Barcellona, l’altra pretendente estiva, è quotato adesso a 25 rispetto alla quota 20 delle scorse settimane. Szczesny è ancora saldissimo alla Juve ma in futuro non è dunque escluso che si possa tornare a parlare anche di Donnarumma.