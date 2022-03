Conte sfida la Juve: torna alla carica per il colpo in Serie A

Conte rimette nel mirino un talento della Serie A per rinforzare il suo Tottenham: sfida alla Juve e alle big

Il Tottenham e Conte e Paratici sono pronti a tornare all’assalto dei talenti della Serie A per rinforzare la rosa degli Spurs.

Negli scorsi giorni il tecnico si è scusato per lo sfogo post Burnley: “Sì, ho parlato col presidente Levy. Sa molto bene che io sono qui per aiutare il club in qualsiasi momento. E che lo farò fino alla fine. Questa è la realtà, e lui sa che stiamo lavorando duramente. Ha una grandissima considerazione per il nostro impegno e per quello del mio staff. Ripeto che intendo aiutare il club sotto ogni aspetto. Loro mi mostrano grande considerazione ogni giorno, e per questo sono grato al club, perché mi rendo conto che la stima e la fiducia verso di me è molta”. Il caso è così rientrato e Conte e Paratici, insieme alla società londinese, sono pronti a tornare alla carica nel calciomercato estivo.

Calciomercato Juve, il Tottenham punta Singo

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Conte è tornato alla carica per Singo. Il tecnico ex Inter è rimasto folgorato dal laterale lo scorso 22 novembre 2020, quando il Toro andò avanti di due gol a San Siro prima di essere rimontato. Il classe 2000 si sta confermando anche con Juric ed è nel mirino delle big della Serie A, Juventus su tutte. È legato al club granata fino al 2023, ma la società si è riservata un’opzione unilaterale di prolungamento per un’ulteriore stagione. Oltre al Tottenham, anche l’Arsenal ha messo sul proprio taccuino il nome di Singo, la cui valutazione è di almeno 15 milioni di euro.