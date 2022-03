Allarme Inter, la mossa della Juventus: colpo a parametro zero

Nei piani dell’Inter c’è un possibile colpo a parametro zero, ma i nerazzurri devono registrare l’inserimento della Juventus sul giocatore

L’Inter è ripartita in campionato inserendo di nuovo le marce alte, il netto 5-0 alla Salernitana da’ un po’ di respiro ai nerazzurri dopo un periodo difficile e rilancia le ambizioni in chiave scudetto della squadra di Inzaghi.

Ora, si può attendere con maggiore serenità l’esito dello scontro diretto tra Napoli e Milan e guardare con meno ansia alla risalita della Juventus. Finale di stagione da vivere tutto d’un fiato, ma con le riflessioni già in corso per la prossima stagione. Marotta è al lavoro per rinforzare adeguatamente la squadra di Simone Inzaghi, puntando sempre a una maggiore competitività anche in Europa. Idee piuttosto chiare per la dirigenza interista, ma l’eterno duello con la Juventus è sempre dietro l’angolo anche in tema di mercato. Ecco dunque che i bianconeri si inseriscono su un possibile colpo a zero dei rivali.

Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per Ginter

A Torino, si riflette su ciò che sarà la difesa di domani. ‘Tuttosport’ fa il punto della situazione sulla retroguardia bianconera. Innanzitutto, occorre blindare de Ligt, diventato autentico perno della cerniera davanti a Szczesny al pari di Bonucci e Chiellini. Conferma scontata per il primo, il secondo potrebbe tirare avanti un altro anno soprattutto in caso di qualificazione dell’Italia ai Mondiali. Potrebbe essere confermato anche Rugani, che quando chiamato in causa ha dimostrato di poter essere utile e ha comunque un contratto in scadenza 2024. Si riflette invece su Gatti, su cui è stato investito molto, ma non è detto sia già pronto a confrontarsi con un palcoscenico come quello bianconero. Per cui, si valutano nomi in entrata. Al solito Bremer, si aggiunge Ginter, difensore tedesco che lascerà il Borussia Monchengladbach gratis a fine stagione e che da tempo è nel mirino dell’Inter. Il duello potrebbe accendersi da un momento all’altro: i bianconeri si sarebbero mossi ufficialmente per anticipare gli storici rivali ed aggiudicarsi il derby d’Italia sul terreno del calciomercato in attesa di giocare quello sul campo.