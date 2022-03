Sarri: “Mi aspettavo un Immobile diverso. Champions lontana”

Le parole di Maurizio Sarri, al termine di Cagliari-Lazio, match valevole per la ventottesima giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni

La Lazio di Maurizio Sarri cala il tris. La squadra biancoceleste ha battuto il Cagliari di Mazzarri con un netto tre a zero e rialza così la testa, dopo il ko contro il Napoli.

Al termine del match in Sardegna, il tecnico dei capitolini – intervenuto ai microfoni di DAZN – ha così parlato: “Ho visto una prestazione in linea con le ultime partite – esordisce Sarri -. La squadra sta raggiungendo quella continuità che le veniva chiesto. Radu? Ha fatto fatica ad inizio stagione, ora sta in ottime condizioni fisiche e mentali. Ora si sta esprimendo ad ottimi livelli, anche da terzino”.

Momento migliore in difesa, dopo inizio complicato – “Abbiamo fatto fatica, passando da cinque a quattro. E’ stato faticoso innescare la fase difensiva di squadra”.

Immobile non segna solamente – “Mi ha sorpreso anche a me, me lo aspettavo forte in area e meno quando veniva a giocare con la squadra. Si è messo a disposizione e ultimamente lo sta facendo anche bene”.

Cagliari-Lazio, corsa all’Europa: le dichiarazioni di Sarri

“Senza Europa abbiamo una media di due punti a partita. O.57/0,60 con l’Europa, basta dunque mantenere la media per chiudere bene – prosegue Sarri – Qualificazione? Vogliamo entrarci ma dipende in quale Europa. Champions? Dobbiamo pensare a far punti… è un traguardo molto, molto lontano, bisognerebbe sperare in qualche disavventura di altre squadre. Cerchiamo di far punti e poi tiriamo le somme”