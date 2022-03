Tris Lazio, Cagliari ko in casa: Sarri si avvicina a Mourinho e rivede la Juve

La Lazio ne fa tre al Cagliari e torna alla vittoria dopo quattro gare di astinenza. Ora i biancocelesti sono a -1 dalla Roma e a -4 dal quarto posto occupato dalla Juve

Prova di forza e qualità ella Lazio in casa del Cagliari. Tris schiacciante dei biancocelesti che inguaiano la squadra di Mazzarri (tre punti in più del Venezia terz’ultimo, coi lagunari che hanno due gare in meno) e si riavvicinano al quarto posto, ovvero alla Champions: ora sono 4 i punti dalla Juventus, che domani affronterà lo Spezia in casa.

Ad aprire le danze è stato, manco a dirlo, Ciro Immobile su calcio di rigore al ventesimo. A chiuderle Felipe Anderson in contropiede, nel mezzo il raddoppio di Luis Alberto allo scadere della prima frazione. Nel finale il nervosismo ‘macchia’ un po’ la gara della Lazio, con l’espulsione stupida (doppio giallo) rimediata da Marusic.

Sarri può comunque esultare, la sua squadra torna al successo dopo quattro partite e rivede la zona Champions (che resta un ‘sogno), prima però la Roma di Mourinho, oggi vittoriosa contro l’Atalanta e con un solo punto in più in classifica.

CAGLIARI-LAZIO 0-3

19′ Immobile, 42′ Luis Alberto, 62′ Felipe Anderson

CLASSIFICA: Inter punti 58, Napoli 57, Milan 57, Juventus 50, Roma** 47, Atalanta 47, Lazio** 46, Fiorentina* 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino* 33, Bologna* 32, Empoli 31, Udinese* 29, Spezia 26, Sampdoria 26, Cagliari** 25, Venezia* 22, Genoa 17, Salernitana* 15.

*Una partita in meno

**Una partita in più