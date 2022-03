Comunicato UFFICIALE: non si gioca | Partita rinviata al 16 marzo

La Federcalcio ha già comunicato ufficialmente il rinvio di un match della prossima giornata

Nei giorni in cui tutto il mondo guarda con grande apprensione l’evolversi della guerra tra Russia e Ucraina, con la speranza che si possa trovare al più presto una soluzione di pace, non va dimenticato che l’emergenza legata al coronavirus è ancora attuale nonostante la diminuzione dei casi nelle ultime settimane.

Il mondo del calcio, in particolar modo, è uno di quelli che continua a prestare particolare attenzione all’evoluzione della curva dei contagi da Covid-19. La Serie A, ad esempio, ad inizio anno ha sofferto numerosi casi di positività che per poco non paralizzavano l’intero campionato e che hanno costretto la FIGC a riformulare il vecchio protocollo per andare incontro alle numerose richieste dei club più colpiti.

In molti casi, infatti, si era venuto a creare un contrasto tra le vecchie norme della Federcalcio Italiana che regolavano la gestione di focolai all’interno delle società e gli obblighi di isolamento che invece venivano ordinati dalle ASL locali, le quali spesso impedivano ad intere formazioni di poter prendere parte agli impegni ufficiali in calendario. Un incubo, quest’ultimo, che è tornato a riapparire.

Bundesliga, Mainz-Borussia Dortmund rinviata per coronavirus

Se in questo momento in Serie A non vi sono segnali che indicano possibili focolai all’interno degli spogliatoi delle 20 squadre che compongono il campionato, in Bundesliga – invece – a causa di numerose positività è stato ufficialmente rinviato un match che si sarebbe dovuto giocare tra due giorni.

La partita in questione è quella tra Mainz e Borussia Dortmund, già posticipata dalla Federcalcio Tedesca al prossimo 16 marzo. Come annunciato da una nota ufficiale della federazione, il Mainz non avrebbe raggiunto il numero minimo di calciatori a disposizione previsto dal protocollo Covid, a causa dei nuovi contagi e dei numerosi isolamenti domestici. Per questo motivo, da regolamento, la gara è stata automaticamente rinviata.