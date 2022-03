Tegola in vista Italia: “Out 4-6 settimane”, addio Playoff Mondiali

Si ferma il difensore. Il calciatore – come annunciato in conferenza stampa dal proprio tecnico – starà fuori quattro-sei settimane. Addio ai prossimi playoff Mondiali

La grandissima vittoria degli Europei è ormai un lontano ricordo. Roberto Mancini e tutta l’Italia sono concentrati ai playoff, che si giocheranno a fine marzo.

Bisognerà passare dagli spareggi per centrare la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, che si svolgeranno in Qatar. Giovedì 24 marzo gli azzurri saranno impegnati a Palermo contro la Macedonia. Poi, martedì 29, in caso di vittoria, ci sarà la sfida alla vincente del match che metterà di fronte il Portogallo e la Turchia.

Chiellini e compagni sono chiaramente i favoriti insieme alla Nazionale di Cristiano Ronaldo e Rafael Leao. Se i pronostici verranno rispettati saranno dunque Italia e Portogallo a giocarsi il Mondiale.

Un’eventuale finale che ha già perso, da tempo, uno dei possibili protagonisti, come Federico Chiesa.

Playoff Mondiali, il Portogallo perde una pedina importante

Anche il Portogallo, però, dovrà fare a meno, già dal primo match contri i turchi, di una pedina importante.

Ad annunciarlo, in conferenza stampa, è stato Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City, in vista del match contro lo United, ha dato notizia dell’infortunio di Ruben Dias. Il calciatore si è fermato contro il Peterborough United, in FA Cup, al pari di Nathan Ake.

Ad avere avuto la peggio, sembra essere proprio il portoghese, entrambi comunque non saranno disponibili domenica. Dias ha accusato un problema al tendine del ginocchio. Un problema – ammette Guardiola – che lo terrà fuori dai campi di gioco, dalle quattro alle sei settimane. I conti sono dunque presto fatti: è praticamente impossibile una sua presenza per i match di playoff di Qualificazione ai prossimi Mondiali