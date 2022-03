Abramovich e il futuro del Chelsea | L’annuncio di Tuchel

Abramovich ha annunciato ufficialmente di aver messo in vendita il Chelsea: Tuchel parla del futuro del club inglese

La guerra in Ucraina ha cambiato anche il futuro societario del Chelsea: Roman Abramovich, magnate russo vicino a Putin, ha annunciato la cessione del club e si attendono ore le prime offerte.

Sono così settimane piuttosto delicate in casa ‘Blues’, con il futuro della società improvvisamente in bilico dopo lo scoppio della guerra. In conferenza stampa Thomas Tuchel si è espresso così sulla situazione del club: “Ho detto tante volte che amo essere in Premier League e in Inghilterra e sentire l’amore e la tradizione per lo sport in generale e per il calcio in particolare. Questo è un posto fantastico. Dal mio punto di vista, il Chelsea è perfetto per me. Amo ogni cosa in questo club, spero si andrà avanti. Ora non c’è certezza, ma è normale per un tecnico. Ci sono abituato, a diversi livelli. Sono ottimista e le cose andranno bene”.

Dal futuro del Chelsea ai giocatori in scadenza: parla Tuchel

Tuchel si è poi espresso anche sui giocatori ancora in scadenza di contratto come Christensen e Rudiger, entrambi accostati anche alla Serie A. Queste le parole del tecnico tedesco: “Non si sa mai, forse avrà un effetto positivo sulle negoziazioni o forse negativo, non si può predire. Non vorrei fare predizioni su certe situazioni perché perderemmo concentrazione. Come ho detto, ognuno la vive in modo differente. Spero ancora che tutto andrà bene”. Infine, ancora sul futuro del Chelsea: “Abbiamo ancora molto da offrire e il Chelsea è una squadra forte. Il proprietario ha deciso di cedere una squadra solida e molto organizzata ad altissimi livelli”.