Roma, colpaccio a zero per Mourinho | C’è già l’accordo

La Roma già al lavoro per il calciomercato della prossima stagione, affare in vista per la squadra di Mourinho a parametro zero

E’ stata una stagione dall’andamento decisamente contraddittorio, quella della Roma. Un ottimo avvio di campionato che aveva fatto sperare in grandi cose, con i primi risultati altalenanti arrivati in autunno e che hanno allontanato i giallorossi dalle primissime posizioni. Con relative lamentele di Mourinho sul livello della squadra.

Il tecnico giallorosso ha ottenuto almeno parzialmente conforto dalla società con gli acquisti invernali di Sergio Oliveira e Maitland-Niles, ma il cambio di passo non è avvenuto, almeno non fino in fondo. Finale di stagione in cui i capitolini possono comunque provare una difficile rincorsa al quarto posto (-6 al momento in classifica) e tentare di arrivare in fondo in Conference League, dove sono tra le favorite. Mourinho vuole in ogni caso, per il futuro, rinforzi di spessore per alzare la qualità della rosa. E, da questo punto di vista, potrebbe già accogliere un colpo a parametro zero in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, colpo tra i pali | Dal Portogallo: vicinissimo Svilar

Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista portoghese Pedro Sepulveda, di ‘SIC Noticias’, le voci su un interessamento per Mile Svilar, portiere del Benfica, troverebbero conferma. Non solo: ci sarebbe già un accordo con il giovane estremo difensore serbo per acquistarlo in estate a parametro zero. Per il classe 1999, sarebbe pronto un contratto quinquennale, accordo da ufficializzare al termine della stagione. Il portiere è uno dei pallini del ds giallorosso Tiago Pinto. E’ stato proprio lui, infatti, nel 2017, a prelevarlo dall’Anderlecht. Svilar negli ultimi tempi, per giocare, chiuso da Vlachodimos, ha dovuto scendere nella seconda divisione portoghese, con la squadra B del Benfica. Ora per lui la possibilità di rilanciarsi in grande stile.