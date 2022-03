Rodrigo De Paul potrebbe tornare in Serie A. Ecco dove potrebbe giocare il talento argentino. Il punto

Lo volevano tutti ma alla fine la Serie A, la scorsa estate, ha perso un altro dei suoi calciatori migliori. Come tutti ricorderete, Rodrigo de Paul era finito nel mirino dei grandi club italiani: ci aveva provato con forza nel gennaio 2021 l’Inter, poi Napoli, Juventus e Milan hanno mosso passi concreti per strapparlo all’Udinese.

I friulani, però, si sa, sono una bottega cara e riuscire a soddisfare le loro richieste è stato impossibile per le squadre di Serie A. Il talento argentino, al termine della stagione, è così volato in Spagna, per vestire la maglia dell’Atletico Madrid, del suo connazionale Diego Pablo Simeone che tanto lo ha voluto.

La stagione di de Paul, però, è davvero da dimenticare e i numeri parlano chiaramente: nonostante le partite giocate siano state tante, trentatré, l’ex Udinese ha segnato solo in una circostanza e realizzato due assist. Numeri ben lontani di quelli della passata stagione, quando con la maglia bianconera andava a segno per ben nove volte, con undici assist.

Dalla Spagna si è così iniziato a parlare di un suo possibile ritorno in Italia. E’ evidente che un giocatore come l’argentino può tornare utile a diverse squadre di Serie A.

De Paul in Serie A: il Milan la squadra giusta

Al Milan, ad esempio, Hakan Calhanoglu non è mai stato sostituito. Il club rossonero ha deciso di puntare tutto su Brahim Diaz, senza acquistare un altro trequartista. Lo spagnolo non sta rendendo come Pioli e Maldini speravano e non è da escludere, dunque, che in estate si torni a puntare su un nuovo trequartista.

De Paul potrebbe essere ancora il nome giusto. Ne è convinto il 39% degli utenti di Twitter, che hanno preso parte al sondaggio proposto da Calciomercato.it: per la maggioranze dei votanti l’argentino servirebbe più ai rossoneri di Stefano Pioli.

Il Diavolo ha così ‘battuto’ la Juventus, fermatasi al 30.3%. Più staccate l’Inter e il Napoli, che non sono andate oltre, rispettivamente il 20.6% e il 10.1%