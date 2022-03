Colpo ‘alla Vlahovic’, la Juventus prova il bis: duplice ostacolo

La Juventus si mette a caccia di un talento della Bundesliga: affare da settanta milioni di euro, ma quanta concorrenza

Giovane e di qualità, con un futuro che è già presente. E’ il profilo del colpo Dusan Vlahovic, arrivato a gennaio alla Juventus per circa 70 milioni di euro.

Un identikit che i bianconeri vogliono tenere bene a mente anche per il calciomercato estivo. Ecco allora che Cherubini ha messo gli occhi sul talento della Bundesliga. Di anni ne ha 18 Florian Wirtz, trequartista del Bayer Leverkusen, protagonista di una stagione assolutamente sorprendente. Dieci gol e tredici assist, doppia doppia già raggiunta per il talento di Pulheim che piace alla Juventus ma non solo.

Le grandi d’Europa hanno messo gli occhi su di lui. Ci sono le big di Spagna come Barcellona e Real Madrid, ma anche – e non potrebbe essere altrimenti – il Bayern Monaco, sempre attento quando si tratta di giovani di qualità del campionato tedesco. La fila per Wirtz comprende – secondo quanto riferisce ‘fichajes.net’ – anche il Newcastle, la cui disponibilità economica è ormai nota.

Calciomercato Juventus, i due ostacoli per Wirtz

Un elenco che comprende, secondo il portale spagnolo, anche la Juventus, anche se l’affare si preannuncia tutt’altro che semplice. In particolare sarebbero due gli ostacoli da superare per la squadra italiana.

Il primo è rappresentato dalla concorrenza delle big europee e di club come Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid che è sempre difficile da superare sul calciomercato. Il secondo è rappresentato dalla valutazione che il Bayer fa di Wirtz: settanta milioni di euro. La stessa cifra sborsata dai bianconeri per Vlahovic e replicare l’investimento dopo appena sei mesi per un solo calciatore potrebbe essere complicato. La Juventus però c’è: il 18enne tedesco rappresenta un calciatore di assoluta qualità e dal futuro assicurato. Vederlo in bianconero non è semplice, la caccia è appena partita.