Caccia al vice Vlahovic, ritorno di fiamma Juve | Grande ex avvisato

I colpi a zero sono diventati un fattore determinante nelle strategie dei club: la Juventus può battere ancora questa via

Nel calciomercato degli ultimi anni gli ingaggi di giocatori svincolati sono senza dubbio aumentati, lasciando spesso i club in difficoltà e al contrario consentendo a campioni (e rispettivi entourage) di strappare contratti faraonici. La tendenza sta aumentando da qualche anno, a volte si può beneficiare altre volte invece si subisce il ‘danno’. Ne sa qualcosa il Milan, che dopo aver perso Donnarumma e Calhanoglu si prepara a dire addio gratis anche a Kessie e verosimilmente Romagnoli.

Al contrario la Juventus è squadra che solitamente approfitta delle situazioni di contratto in scadenza, puntando spesso qualche campione. Se nei primi anni i bianconeri hanno avuto successo, da Pogba a Dani Alves, da Emre Can in poi non è stato più lo stesso inaugurando una serie che ha visto anche Ramsey e Rabiot. E ora devono stare attenti a Dybala. Sul mercato ci sono diversi calciatori, giovani e anche campioni esperti, pronti a cambiare maglia a giugno da svincolati. Tra questi c’è appunto Franck Kessie, accostato anche alla stessa Juventus e all’Inter, anche se è il Barcellona la squadra che sembra più avanti. Così come per l’attacco resta una suggestione legata a uno dei bomber più importanti degli ultimi dieci anni.

Juventus, l’Aston Villa di Gerrard sogna Kessie e Suarez: ipotesi Serie A per il bomber

Partiamo dalla questione Kessie, che ormai lascerà il Milan a zero. Il Barcellona al momento è in pole, sta alzando la posta sull’ingaggio e la strada sembra tracciata, con buona pace di Tottenham e Juventus. Anche se in queste ore sta rimbalzando la candidatura dell’Aston Villa di Steven Gerrard. Come riporta il ‘Daily Express’, infatti, sull’ivoriano ha messo gli occhi il club di Birmingham: è uno dei grandi obiettivi per il centrocampo e sarebbero pronti a fare sul serio. Difficile se non impossibile competere con Barcellona, Juve e PSG ma agli inglesi i soldi e soprattutto le ambizioni non mancano, visto anche il mercato di gennaio quasi faraonico. E i Villans possono puntare sulla presenza di Gerrard, che attira tanti giocatori e a maggior ragione un ‘collega’ di reparto. Difficile pensare all’Aston Villa come prossima destinazione di Kessie, ma l’inserimento va registrato.

Così come poi da esaminare c’è il futuro di Luis Suarez, che andrà via dall’Atletico Madrid a zero. L’uruguaiano è rimasto in contatto con l’ex compagno al Liverpool Gerrard, che farebbe un’eccezione per lui rispetto alla linea societaria che non prevede investimenti per 35enni. Così come non lo prevede neanche quella della Juventus: secondo il tabloid inglese, però, la Serie A resta una destinazione accreditata per Suarez (che preferirebbe la Premier). I bianconeri ci avevano già provato una volta, magari potrebbe essere il vice-ideale di Vlahovic, per farlo crescere sotto i consigli di un top player e mettergli anche un po’ di pepe per non fargli sentire il posto assicurato. Da escludere il Milan, difficile anche pensare all’Inter.