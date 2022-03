Calciomercato Juventus, scadenza vicina | Taglio drastico dello stipendio

La Juventus studia le mosse sul calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per rinforzare la rosa. La situazione di un profilo in scadenza di contratto

La Juventus è uno dei club più attivi sul calciomercato, anche in vista dei prossimi mesi. La Vecchia Signora ha mostrato la sua potenza in sede di trattative con l’acquisto di Dusan Vlahovic.

Dopo aver rinforzato in maniera consistente l’attacco, ora la priorità dovrebbe averla il centrocampo. L’arrivo di Denis Zakaria a gennaio e le prestazioni in crescita di Arthur rappresentano dei punti di partenza, ma la sensazione è che ancora almeno un colpo importante potrebbe essere messo a segno nei prossimi mesi. E non dovrebbe essere Sergi Roberto, o almeno non solo. Però, lo spagnolo resta un nome interessante per i bianconeri e sicuramente per caratteristiche e situazione contrattuale. Il calciatore che ha legato la sua carriera al Barcellona è, infatti, in scadenza tra pochi mesi, a giugno 2022. Il suo futuro è tutto da decidere, ma dalla Spagna arrivano novità poco incoraggianti per il ragazzo.

Calciomercato Juventus, Sergi Roberto sempre più in bilico

Le possibilità di permanenza al Barcellona, con il passare dei giorni, si riducono sempre di più. A sottolinearlo è ‘Sport’ che evidenzia anche come il club e i rappresentanti del ragazzo ancora non si incontrino. La volontà di Sergi Roberto, nonostante siano arrivate diverse proposte e diversi club restino alla finestra, resta ferrea: vuole ancora il Barcellona. Il quotidiano spagnolo, però, evidenzia ancora che il suo stipendio dovrebbe essere ridotto a un quarto di quello che guadagna adesso per permettergli di restare in blaugrana. La Juventus resta in agguato per un ragazzo ideale per Massimiliano Allegri: uno che con la duttilità ha sfornato sempre grandi idee e che utilizzerebbe, dunque, Sergi Roberto nel migliore dei modi.