Juventus, Cherubini scatenato: arrivano due big a centrocampo

La Juventus si prepara a rinforzare in maniera importante il centrocampo: almeno tre nomi top sulla lista di Cherubini

Il processo di rinnovamento per la Juventus è solo agli inizi e continuerà in particolare sul centrocampo. È quello il reparto su cui si sta concentrando la dirigenza bianconera, non a caso a gennaio è arrivato Zakaria e sono partiti due giocatori. Bentancur è stato un addio definitivo, Ramsey no ma in ogni caso lo dovrebbe diventare in estate. Anche la difesa ha bisogno di un restyling non da poco.

La Juve ha preso il giovane Gatti dal Frosinone, rimasto in prestito fino a giugno, spendendo una cifra importante per un calciatore che per tanti è prospetto di sicuro avvenire. Molto dipenderà dal futuro di de Ligt, ma anche degli esterni come Cuadrado e De Sciglio che però sono molto vicini al rinnovo. E Alex Sandro che potrebbe seriamente partire. Poi l’attacco e il destino di Morata ancora in bilico, con la Juve che vorrebbe riscattarlo ma a cifre molto più basse, oltre ovviamente alla questione Dybala. Il focus resta però il centrocampo, che potrà prevedere anche le partenze di Arthur e Rabiot. Ma anche McKennie, che potrebbe servire come pedina di scambio nonostante sia apprezzato da Allegri.

Calciomercato Juventus, Zaniolo non esclude Renato Sanches. E Milinkovic-Savic…

In quel reparto la Juventus, viste le potenziali partenze, ha bisogno di un altro paio di rinforzi nei programmi di Cherubini. Di nomi ce ne sono e in questi giorni è entrato in orbita anche Renato Sanches. Il portoghese da tempo è nei pensieri del Milan, lascerà il Lille e quella rossonera sembrava la destinazione più probabile. Ma anche i bianconeri, come scrive ‘Tuttosport’, sono affascinati dall’ex Golden Boy, classe ’97 comunque esperto. E con lo stesso agente di Cristiano Ronaldo, ovvero Jorge Mendes. La Juve avrebbe effettuato i primi sondaggi, intrigati anche dalla scadenza 2023 e dal fatto che il Lille deve cederlo subito per non perderlo a zero.

Ci sarà da superare anche la concorrenza inglese, così come per Zaniolo. Che ovviamente resta una delle priorità di Cherubini, può sfruttare la necessità della Roma di vendere e un rinnovo che non è ancora arrivato. La Signora ci proverà e per il quotidiano il suo arrivo non escluderebbe per forza quello di Renato Sanches, e vicecersa. Poi c’è il sogno, che però sarebbe sì in alternativa al portoghese. Ed è un vecchio pallino come Milinkovic-Savic, stella della Lazio che sta giocando un’altra grande stagione. Può essere l’anno dell’addio a Formello, l’impressione è che la decisione sia nelle mani del serbo. Ma bisognerà anche convincere Lotito e servirà una cifra enorme.