Calciomercato Juventus, Raiola porta il regalo SuperLega ad Agnelli

Dopo Vlahovic, Agnelli punta ad un altro grande colpo in ottica calciomercato Juventus con vista SuperLega. Decisivo Raiola

La Juventus vuole tornare al più presto ai vertici del calcio italiano ed europeo. Dopo un avvio di stagione molto difficile, Massimiliano Allegri ha ritrovato un po’ di solidità difensiva e incanalato una serie di risultati positivi che lo riportano, a marzo, ancora in corsa su tutti i fronti.

In Serie A i bianconeri stanno lottando con l’Atalanta per il quarto posto ma, nonostante le smentite del tecnico livornese, la Juve tecnicamente sarebbe ancora in corsa per lo scudetto. In Coppa Italia, la vittoria in trasferta contro la Fiorentina fa sì che i campioni in carica abbiano già un piede in finale, mentre in Champions League l’andata degli ottavi ha portato un buon pareggio in terra iberica contro il Villarreal che fa ben sperare in vista del ritorno a Torino. Se Vlahovic e compagni sono concentrati sul campo, in questi giorni il presidente Andrea Agnelli si è dedicato invece al rilancio della SuperLega. Un progetto importante dal punto di vista tecnico ed economico che potrebbe avere importanti ripercussioni sul calciomercato.

Raiola alleato della Juventus: colpo di mercato per la SuperLega

Mentre non va mai esclusa la pista che porta a Gianluigi Donnarumma, sebbene il portiere della Nazionale italiana sembra aver finalmente superato Navas nelle gerarchie del Paris Saint-Germain, c’è un altro ‘regalo’ che Mino Raiola potrebbe fare alla Juventus.

Sfruttando gli ottimi rapporti con Agnelli, il noto agente italo-olandese potrebbe portare un altro suo pupillo a Torino. Si tratta di Ryan Gravenberch, 19enne centrocampista olandese che milita nell’Ajax. Su di lui hanno messo gli occhi anche il Bayern Monaco e, soprattutto, il Real Madrid che secondo il portale spagnolo ‘Diario Gol’, vorrebbe fare un pacchetto unico con Haaland della scuderia Raiola. Ma dopo Vlahovic, la ‘Vecchia Signora’ vuole un altro colpo per il presente ed il futuro in ottica SuperLega. Il club di Amsterdam ha fissato il prezzo del suo cartellino a 35 milioni di euro, nella speranza che possa scatenarsi un’asta internazionale. La concorrenza è di quelle agguerrite, ma la Juventus è pronta a dire la sua.