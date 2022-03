Brutte notizie per Inter e Juventus in vista della prossima finestra di calciomercato

Come spesso accaduto negli ultimi anni, Inter e Juventus sono pronte ancora una volta a sfidarsi su più obiettivi in entrata. Sia in riferimento al campionato italiano che a quelli esteri, i due club condividono diversi talenti sulle rispettive agende di mercato.

Prima però di sfidarsi alla ricerca di nuovi talenti, Inter e Juventus con ogni probabilità si renderanno protagoniste di una corsa appassionante verso lo scudetto. La formazione bianconera, sebbene i dubbi di Massimiliano Allegri sull’argomento, è rientrata in gioco grazie ad un periodo d’imbattibilità in campionato che va avanti da 13 partite e che rappresenta il miglior dato se prendiamo in considerazione i top 5 campionati in Europa.

Le due rivali storiche, tra l’altro, si affronteranno faccia a faccia nel derby d’Italia del 3 aprile, un match dal quale verranno fuori nuove certezze verso il finale di stagione. Se la corsa in campionato inizia a risultare intrigante, quella sul mercato potrebbe essere infranta dalla spietata concorrenza straniera. C’è infatti un obiettivo comune che Inter e Juventus potrebbero lasciarsi sfuggire a causa dell’inserimento di due big inglesi.

Calciomercato Inter e Juventus, Bremer è entrato nel mirino della Premier League

Il forte centrale Bremer, probabilmente uno dei migliori difensori della stagione in corso in Serie A, è un profilo che piace dichiaratamente sia all’Inter che alla Juventus. I nerazzurri potrebbero ingaggiarlo nel caso in cui de Vrij dovesse fare le valigie e andar via. Per i bianconeri, invece, la scintilla potrebbe scattare soprattutto se le voci su un addio di De Ligt dovessero essere confermate.

Guai però a dare per scontata una lotta in esclusiva tra Inter e Juventus per il brasiliano. In Inghilterra, come anticipato dal ‘Mirror’, le buone prestazioni di Bremer non sono sfuggite agli osservatori di Manchester United e Tottenham. Entrambi i club starebbero già preparando due ricche proposte economiche per far vacillare le resistenze del Torino. Il ragazzo, che poche settimane fa aveva prolungato sino al 2024, lascerà con molta probabilità la maglia granata nella sessione estiva.