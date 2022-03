Serie A, gli arbitri della 28/a giornata: il fischietto di Napoli-Milan

L’AIA ha comunicato ufficialmente le designazioni arbitrali delle gare della 28/a giornata di Serie A: il big match si gioca domenica sera

Si ritorna in campo nel weekend per la 28/a giornata del campionato di Serie A, ad iniziare domani dall’anticipo del venerdì sera che vedrà protagonista l’Inter di Simone Inzaghi, reduce dai pareggi contro Genoa e Milan sull’asse compresa la Coppa Italia, e che più in generale vive un momento di appannamento. I nerazzurri non vincono in Serie A dalla sfida col Venezia e sono desiderosi di tornare a raccogliere il bottino pieno. Di fronte la Salernitana con Marinelli a dirigere la sfida.

Roma-Atalanta di sabato sarà affidata a Massa, gara che vale molto in ottica zona europea, mentre per il big match della giornata tra Napoli e Milan al Maradona è stato scelto l’esperto Orsato.

Ecco tutte le designazioni arbitrali per la 28/a giornata di Serie A:

INTER – SALERNITANA Venerdì 04/03 h. 20.45

MARINELLI

TOLFO – PAGANESSI

IV: MARCHETTI

VAR: CHIFFI

AVAR: PASSERI

UDINESE – SAMPDORIA Sabato 05/03 h. 15.00

IRRATI

CARBONE – VALERIANI

IV: MERAVIGLIA

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO

ROMA – ATALANTA Sabato 05/03 h. 18.00

MASSA

TEGONI – LO CICERO

IV: SOZZA

VAR: DI BELLO

AVAR: RANGHETTI

CAGLIARI – LAZIO Sabato 05/03 h. 20.45

MARESCA

BINDONI – ALASSIO

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: ZUFFERLI

GENOA – EMPOLI h. 12.30

AURELIANO

BACCINI – PAGLIARDINI

IV: PATERNA

VAR: MARIANI

AVAR: ZUFFERLI

BOLOGNA – TORINO h. 15.00

MASSIMI

DE MEO – RASPOLLINI

IV: BARONI

VAR: GHERSINI

AVAR: COSTANZO

FIORENTINA – H. VERONA h. 15.00

MANGANIELLO

VECCHI – CIPRESSA

IV: VOLPI

VAR: NASCA

AVAR: ROSSI C.

VENEZIA – SASSUOLO h. 15.00

PAIRETTO

MELI – COLAROSSI

IV: COLOMBO

VAR: DOVERI

AVAR: AFFATATO

JUVENTUS – SPEZIA h. 18.00

FOURNEAU

CECCONI – ROCCA

IV: MIELE G.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ROSSI L.

NAPOLI – MILAN h. 20.45

ORSATO

PRETI – GIALLATINI

IV: CAMPLONE

VAR: VALERI

AVAR: VIVENZI