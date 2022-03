Roma, concorrenza dal Real Madrid: Ancelotti guida l’assalto

Roma a caccia di un rinforzo: spunta però la concorrenza del Real Madrid, con Carlo Ancelotti pronto a lanciare l’assalto

Il nome di Diogo Dalot è stato molto vicino alla Roma. Il club giallorosso a gennaio era a caccia di un rinforzo per le corsie difensive e il portoghese è stato molto vicino a lasciare il Manchester United e tornare in Italia dopo l’esperienza al Milan.

Ora però Dalot sta conquistando spazio e minuti sotto la guida di Ralf Rangnick, ma nonostante questo l’interesse da parte della società capitolina nei suoi confronti è tutt’altro che scemato. La Roma però pare dovrà ben guardarsi da un’importante rivale, perché il difensore lusitano sarebbe finito nel mirino del Real Madrid.

Roma, Ancelotti ostacolo nella corsa a Dalot

Come infatti riferisce il quotidiano catalano ‘El Nacional’, il Real Madrid sarebbe sulle tracce del giocatore. Carlo Ancelotti avrebbe infatti dato il via libera per la cessione, in estate, di Dani Carvajal. Il terzino, al Real Madrid dal 2013 dopo l’esperienza al Bayer Leverkusen, potrebbe partire nonostante un contratto valido sino al 2025. Il giocatore non è certamente inamovibile nello scacchiere del tecnico emiliano.

Ecco dunque che il sostituto individuato da Ancelotti sarebbe proprio Dalot. Il Manchester United però, per cedere il portoghese, chiederebbe 20 milioni di euro. La stessa cifra per cui è valutato l’altro obiettivo della società spagnola: Pedro Porro, attualmente in forza allo Sporting CP, ma di proprietà del Manchester City. Attenzione però ad un terzo nome, quello dell’inglese Max Aarons, in forza al Norwich. Di certo la Roma è stata avvisata: il prezzo di Dalot non è certamente basso e in più non sarà facile superare la concorrenza del club spagnolo.