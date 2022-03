Milan, svolta per Kessie | Imminente l’annuncio del nuovo club

Il futuro di Franck Kessie potrebbe essere svelato a breve: il centrocampista del Milan potrebbe annunciare il nuovo club

Ai rossoneri si prospetta un periodo di grande intensità: il rush finale per la corsa scudetto è pronto ad iniziare e da ora è vietato sbagliare.

Per riuscire a vincere il campionato serve la massima concentrazione da parte di tutti e, proprio per questo, potrebbe essere forzata la mano con Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ha ormai deciso di non rinnovare con il Milan e i fischi di ‘San Siro’ sono una colonna sonora che lo accompagna da diverso tempo a questa parte. La svolta sul futuro dell’ex Atalanta sembra essere ad un passo.

Calciomercato Milan, a breve l’annuncio di Kessie | Il Barcellona spera nel grande colpo

Il futuro di Franck Kessie sembra essere ad un punto di svolta. Secondo quanto rivelato da ‘Mundo Deportivo’, infatti, il centrocampista potrebbe annunciare a breve il suo nuovo club così da porre fine a tutte le voci di mercato e rimanere concentrato nella corsa scudetto del Milan. La volontà dell’ivoriano sarebbe quella di salutare il club meneghino con la vittoria di un trofeo importante.

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano iberico, sarebbe il Barcellona ad essere in vantaggio per aggiudicarsi Franck Kessie. La dirigenza catalana potrebbe mettere a disposizione di Xavi il centrocampista del Milan a parametro zero. Resta più defilata, invece, la possibilità che l’ivoriano non lasci la Serie A: le quotazioni di Juventus ed Inter sono in forte calo.

Il nuovo capitolo della carriera di Kessie è pronto ad iniziare e l’annuncio potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Una scelta dettata dalla volontà di chiudere ogni tipo di speculazione e di rimanere concentrato al massimo su questo finale di stagione: da qui alla fine, quindi, Stefano Pioli potrebbe contare su un Kessie più sereno per la corsa scudetto.