La Juventus all’assalto | Sarri e Lotito, per ora, resistono

La Juventus cerca un grande colpo in Serie A e bussa alla porta di Maurizio Sarri: Lotito prova a resistere e a blindare il gioiello

La vittoria in extremis contro la Fiorentina in Coppa Italia fa sorridere i bianconeri, che potranno partire dall’uno a zero del Franchi nella gara di ritorno e puntare al raggiungimento della finale.

La Juventus in questa seconda parte della stagione si sta ritrovando come una squadra solida e che, passo dopo passo, sta colmando la distanza che si era creata con le prime della classe. Massimiliano Allegri è stato protagonista di un inizio di campionato da horror, ora sta cercando di recuperare, anche se a livello di dichiarazioni continua a tirarsi fuori dalla corsa scudetto. Il mercato di gennaio, con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, ha dato nuova linfa e in estate la Juventus cercherà di completare l’opera: assalto ad uno dei gioielli di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, ora Zaccagni fa davvero gola | Sarri vuole blindarlo e allontana l’addio

La Juventus sta ritrovando un ritmo importante in campo, a livello di punti e risultati, mentre fuori la società è già al lavoro per l’estate. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, i bianconeri avrebbero messo nuovamente gli occhi su Mattia Zaccagni e in estate potrebbe tentare l’assalto. Il jolly offensivo, dopo un iniziale periodo di inserimento, si sta rendendo protagonista di una grande stagione sotto la guida di Maurizio Sarri e si sta confermando come un ottimo giocatore per la Serie A.

Non è un caso che anche Roberto Mancini lo stia osservando con attenzione e potrebbe decidere di chiamarlo in Nazionale per i playoff mondiali. Ora Zaccagni è in prestito alla Lazio, che per riscattarlo dovrà versare 7 milioni nelle casse del Verona: una questione puramente formale, considerando che ha già convinto tutti nella Capitale.

Da quando veste la maglia biancoceleste in 19 partite di campionato ha realizzato quattro reti e fornito sei assist ai compagni di squadra: numeri da top player, che ora avrebbe conquistato anche Massimiliano Allegri. La volontà di Lotito, però, è quella di blindare l’ex Verona e di non cedere alle lusinghe di mercato. La Juventus, oltre a Milinkovic-Savic, in estate potrebbe fare un tentativo anche per Zaccagni.