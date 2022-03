Accordo e scambio con Haaland | La Juventus gli dice addio

Erling Haaland sarà uno dei protagonisti del prossimo calciomercato estivo. La Juventus, ma anche il Milan rischiano di dover rinunciare a un’occasione

Tutti pazzi per Haaland ma il norvegese è ancora in Germania, al Borussia Dortmund. La sensazione è che da qui alla prossima estate sarà sfida a tre fra Real Madrid, Paris Saint-Germain e Barcellona. Proprio quest’ultimo avrebbe da ieri una carta in più da giocarsi nella corsa al cartellino del fenomeno classe 2000 il cui agente è, come noto, un certo Mino Raiola.

Questa carta che può giocarsi il Barça si chiama Memphis Depay. Già, l’olandese fuori dai piani di Xavi. Da ieri il 28enne è ufficialmente sponsorizzato dalla Puma, che è lo stesso sponsor della squadra in cui milita Haaland: appunto, il Borussia Dortmund.

Questo accordo tra Depay e la Puma viene visto da ‘Elnacional.cat’ un elemento chiave per il suo trasferimento al Dortmund nell’ambito o comunque in ottica affare poi Haaland-Barcellona. I catalani non disporranno di un grosso budget per esaudire le richieste dei tedeschi, ecco perché farebbe molto comodo l’inserimento di una contropartita tecnica. E chi, in questo caso, meglio di Depay che da poche ore ha ufficialmente il medesimo sponsor dei gialloneri.

Calciomercato Juventus e Milan, interesse per l’occasione Depay: ma il Barcellona lo ‘usa’ per arrivare ad Haaland

L’operazione descritta non farebbe la felicità della Juventus, così come del Milan, visto che entrambe guardano con attenzione alla possibilità di mettere le mani sull’olandese ex Manchester United. Specie perché, non rientrando nel progetto futuro, i blaugrana potrebbero cederlo per non più di 15-20 milioni.