Calciomercato, scatta l’ultimatum: Juventus e Inter lo riportano in Italia

Il calciomercato è fatto di ribaltoni totali e ritorni improvvisi, ma uno di questi potrebbe riguardare Juventus e Inter. Ultimatum e svolta per il futuro

Il calciomercato molto spesso diventa sinonimo di ritorni o forse li associa, con quel romanticismo che è un po’ tutto suo e che forse, alla lunga, permette di innamorarsi anche ai più scettici.

E la metafora sentimentale forse calza a pennello anche per Rodrigo De Paul e il calcio in generale. Talento tutto argentino, ma moderno e dai piedi buoni, abbiamo imparato a conoscerlo in Serie A, con la maglia dell’Udinese. È lì che il trequartista ha dato il meglio di sé e si è fatto conoscere sulla scena internazionale. Juventus, Inter, Milan e poi l’estero: tutti sono impazziti per lui. Poi il passaggio, a suon di milioni, all’Atletico Madrid del connazionale Diego Simeone e anche le attese. Le sue prestazioni non hanno folgorato tifosi e addetti ai lavori, non del tutto. De Paul non è diventato un perno del gioco di Simeone e neanche insostituibile. Pertanto, il suo futuro potrebbe riservare nuove sorprese.

Calciomercato, Juventus e Inter tornano alla carica per De Paul

Dalla Spagna si spingono oltre e già delineano un bivio per il destino dell’ex Udinese. Secondo quanto riporta ‘todofichajes’, infatti, se le sue prestazioni non dovessero salire di livello, neanche Simeone resterebbe a sostenere, ad ogni costo, la sua permanenza. A quel punto, dopo solo una stagione, si aprirebbero le porte dell’addio. In quel caso, Inter e Juventus tornerebbero immediatamente alla carica, ma attenzione anche ai club di Premier League. Un vero e proprio ultimatum per l’argentino, ora scavalcato anche da Hector Herrera nelle gerarchie, ma che le big italiane presto potrebbero riportare in Serie A.