Calciomercato Juventus, Allegri sogna: offerta di 40 milioni per un top

La Juventus cerca rinforzi stellari a centrocampo: dalla Spagna rilanciano una possibile offerta di 40 milioni per un top player della Liga

Il rinnovamento della Juventus è solamente a uno stato iniziale, con il ritorno di Allegri mirato a cercare di raggiungere risultati nonostante questo processo complicato. Al momento la stagione bianconera è stata più di bassi che di alti, con un gioco che latita e qualche obiettivo sfumato. In primis quello dello scudetto, distante sette punti e con undici partite a disposizione.

Meglio concentrarsi sul quarto posto, che vede la Juve in posizione di vantaggio rispetto alle altre, Roma e Lazio soprattutto, e anche all’Atalanta che però potrebbe raggiungerla con il recupero del match col Torino. Per il resto Allegri è in semifinale di Coppa Italia e ha vinto il primo round ieri sera a Firenze, anche se con un po’ di fortuna, e agli ottavi di Champions League in attesa del ritorno col Villarreal dopo l’1-1 dell’andata. Le difficoltà finanziarie ci sono state, a gennaio però la Juve ha dato un segnale forte di rinnovamente e ringiovanimento con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, oltre a Gatti rimasto a Frosinone. Ma è solo l’inizio, perché in estate la società cercherà di mettere a segno altri colpi.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: obiettivo Casemiro

Il centrocampo resta il reparto potenzialmente più soggetto a trasformazioni e mutamenti importanti, quasi radicali. Arthur è ancora in bilico nonostante qualche buona prova, Rabiot non convince e ha un ingaggio pesantissimo, Ramsey rientrerà per essere ceduto. La Juventus punta a fare cassa per un altro grande colpo, che in Spagna sono sicuri abbia individuato in Casemiro. La stella del Real Madrid sta vivendo una stagione non esaltante, non ha ancora segnato neanche un gol. Come scrive ‘Diario Gol’, Perez si starebbe guardando intorno e i bianconeri sarebbero disposti a offrire 40 milioni di euro per lui.

Una cifra importante visti i tempi, ma gli ostacoli sono parecchi. In primis per il Real Madrid, come per Ancelotti, nonostante la stagione non eccezionale, Casemiro resta un intoccabile. Inoltre il brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2025, quindi ancora molto lungo, e il calciatore si trova ovviamente benissimo a Madrid, dove è ormai da quasi 10 anni. Senza contare l’ingaggio astronomico del centrocampista classe ’92’, che guadagna 10 milioni a stagione escludendo poi i vari premi e sponsor che lo rendono uno dei giocatori più ‘ricchi’ della rosa, anche più di Benzema.