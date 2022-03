Crisi di gol per l’Inter e Lautaro Martinez nello scacchiere di Simone Inzaghi. Ribaltone in attacco per il prossimo mercato estivo

39 reti in 33 partite: questo l’impressionante biglietto da visita stagionale di Robert Lewandowski. Il polacco continua ad essere una macchina da gol impressionante, anche se il futuro al Bayern Monaco appare in bilico.

Il bomber polacco è in scadenza nel giugno 2023 e le trattative per il rinnovo contrattuale non sono ancora entrate nel vivo. Le big d’Europa sono in massima allerta e attenti agli scenari sulla Scarpa d’Oro. Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse dell’Atletico Madrid, mentre dalla Premier League l’ultimo accostamento riguarda un possibile affondo dell’Arsenal per Lewandowski come scrive il ‘Daily Star’. I ‘Gunners’ hanno perso Aubameyang (accasatosi a gennaio al Barcellona) e in estate potrebbero dare l’addio anche a Lacazette.

Il club londinese punterebbe perciò ad un centravanti del calibro del polacco per ritornare ad alti livelli, tralasciando la pista Jonathan David per il settore offensivo. Anche il canadese è un obiettivo sensibile dell’Arsenal che sarebbe però costretta ad abbandonare la pista che porta al canadese in caso di seria offensiva a Lewandowski. Un assist al bacio questo per l’Inter che ha messo tra gli obiettivi in attacco pure il gioiello canadese in forza al Lille, soprattutto se la dirigenza campione d’Italia dovesse decidere di privarsi la prossima estate di Lautaro Martinez.

David sarebbe il sostituto ideale del ‘Toro’ argentino, che attraversa un momento di crisi al centro della scacchiere di Inzaghi. L’astinenza da gol di Lautaro e dell’intero reparto avanzato sta facendo riflettere l’Inter e il tecnico piacentino che, oltre a Scamacca e Dybala, avrebbero messo nel mirino anche il nazionale canadese legato fino al 2025 al Lille. David sta segnando con grande regolarità con la squadra francese: sono già 16 i centri stagionali per una valutazione del cartellino che continua a salire. Per l’Inter non sarà facile battere la concorrenza delle altre big d’Europa e soprattutto accontentare le richieste del Lille, che per il suo diamante pregiato chiede almeno 60 milioni di euro. Intanto, la possibile ritirata dell’Arsenal nella corsa al canadese, può essere un assist prezioso da sfruttare per Marotta e Ausilio.