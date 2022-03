Svolta Haaland, affare clamoroso da 190 milioni di euro

Offerta pazzesca per Erling Haaland, l’attaccante norvegese sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato: proposta irrinunciabile

L’era di Messi e Cristiano Ronaldo sta volgendo al termine, è il momento della nuova generazione. Dei Kylian Mbappe e degli Erling Haaland. Il francese e il norvegese sembrano, per distacco, gli attaccanti destinati a dominare la scena internazionale nei prossimi anni.

Entrambi sono al centro dei rumours di mercato già da ora in vista dell’estate. Il francese, con un contratto in scadenza con il Psg, non ha ancora sciolto il nodo sul suo futuro. Ma il forcing del Real Madrid è forte su di lui. I Blancos, contemporaneamente, monitorano anche Haaland. L’attaccante del Borussia Dortmund, al momento assente per precarie condizioni fisiche, anche quest’anno ha mantenuto fin qui una media gol elevatissima: 23 reti in 20 presenze. I gialloneri, però, ancora una volta sono stati staccati in campionato dal Bayern Monaco e sono già fuori dalle coppe. Naturale che il norvegese stia riflettendo sul suo futuro e che possa voler cambiare aria. Sarebbe in arrivo, in particolare, una offerta a dir poco pazzesca per lui.

Calciomercato, il Barcellona all’assalto di Haaland: contratto faraonico

Offerta che però non porta la firma del Real, ma del Barcellona. I blaugrana sono ritornati a fare sul serio, altroché, sul mercato. E secondo ‘Deportes Cuatro’, in Spagna, il contratto che gli proporranno sarà da favola. 190 milioni di euro in cinque anni, con un ingaggio a salire: 20 milioni nella prima stagione, 30 milioni nella seconda, 40 milioni nella terza stagione e tra i 50 e i 55 milioni nella quarta e nella quinta.