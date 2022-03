Il Chelsea deve fare i conti non soltanto con i tormenti di Lukaku: un altro calciatore è pronto a chiedere la cessione ai Blues

Non un momento semplice per il Chelsea. Fuori dal campo tengono banco le decisioni di Abramovich che, con lo scoppio della guerra in Ucraina, prima ha passato il timone del club alla fondazione benefica, poi ha messo in vendita la società.

Sul terreno di gioco, invece, Tuchel fa i conti con la questione Lukaku. Il bomber belga vive un momento di profonda involuzione ed è finito al centro delle critiche. Per lui non si esclude una cessione a fine anno, anche se i contorni economici dell’affare complica non poco qualsiasi ipotesi di addio.

Ma c’è un altro calciatore che potrebbe fare le valigie perché scontento del trattamento a lui riservato da Tuchel. Si tratta di Timo Werner, protagonista ieri in FA Cup con un gol e due assist. Questo però non basta a tenere calmo l’attaccante tedesco che, secondo quanto riferisce ‘goal.com’, sarebbe scontento del minutaggio fin qui ottenuto e sarebbe pronto a chiedere la cessione.

Calciomercato, incontro con il club: Werner può andare via

Gli agenti del centravanti tedesco, arrivato al Chelsea nel 2020, avranno un incontro con la società inglese nei prossimi giorni. Un vertice decisivo per capire il futuro del 25enne. Werner vuole rassicurazioni sulla sua centralità nei piani di Tuchel per la prossima stagione, in caso contrario sarebbe pronto a chiedere la cessione. Dovesse verificarsi quest’ultima ipotesi, il Borussia Dortmund sarebbe pronto a farsi avanti, soprattutto nel caso in cui Haaland dovesse andare via.

I tedeschi sono anche sulle tracce di Adeyemi ed uno dei due potrebbe essere il nome per il post Haaland. Un Werner sul mercato potrebbe però diventare un’occasione anche per le italiane, come riporta Calciomercatoweb.it: il Milan, alla ricerca di volti nuovi in attacco, e anche la Juventus, con i dubbi Dybala e Morata, potrebbero farci un pensierino. Prima però c’è l’incontro con il Chelsea: Werner vuole chiarezza, il suo futuro potrebbe anche essere lontano da Londra.