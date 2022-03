Fiorentina-Juve, Nedved rivela tutto su Vlahovic e Dybala: "Come Ronaldo"

Pavel Nedved ha parlato alle porte di Fiorentina-Juventus, soffermandosi sia su Vlahovic che sul rinnovo di Dybala

Mancano ormai pochissimi minuti al fischio d’inizio di Fiorentina-Juventus, semifinale di Coppa Italia.

Pavel Nedved si è soffermato ai microfoni di ‘Mediaset Infinity’ durante il prepartita: “Tutti gli obiettivi sono importanti, nessuno ha la precedenza. In Coppa Italia siamo più vicini che in altre competizioni. Fastidi per i rinnovi? Non credo ci possano essere attriti con Dybala – rivela il dirigente -. Abbiamo parlato chiaramente con i calciatori sui tempi e loro l’hanno accettato. Si comportano come professionisti, com’è giusto che sia. Non ci sono problemi né per noi né per loro”.

L’ex esterno d’attacco della Juventus presenta la partita: “È sempre difficile giocare al Franchi, loro sentono molto la partita. Mi dispiace molto per gli infortuni, si sentiranno, non possiamo avere tutto l’organico. Oggi abbiamo una formazione molto giovane, è un bel test. Ma una partita di coppa non è un test per la Juve, è una partita da vincere“.

Un pensiero va anche allo scudetto e alle possibilità che la Vecchia Signora torni in gioco: “Dopo l’Atalanta avrei risposto che è impossibile. Poi hanno rallentato un po’ e ci stiamo avvicinando. Il nostro obiettivo devono rimanere i primi quattro posti, per lo scudetto non ci siamo ancora, vista la brutta partenza di quest’anno”.

E sull’importanza dell’Under 23 per la crescita dei giovani: “Crediamo in questo progetto, siamo sorpresi che altre squadre non ci abbiano seguito perché passare dalla Primavera alla prima squadra è quasi impossibile. Crediamo che giocare una semifinale non è affatto semplice, ma avere questo step è troppo importante”.

Fiorentina-Juventus, Nedved sorpreso da Vlahovic

Nedved ha parlato del nuovo acquisto bianconero, attesissimo questa sera: “Vlahovic ha sorpreso anche me a livello assoluto. Potrei paragonare quelli top, top come Cristiano Ronaldo, come genere di calciatore. Sapevo che era molto forte, è un 2000, ma avrà davanti una grandissima carriera, se tiene questa testa. Consigli? No, no. Credo che abbiamo un allenatore molto preparato per questo. È molto utile ed è molto importante per diventare un campione. È veramente sulla strada buona”.