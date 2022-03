Abramovich ascolta offerte per il Chelsea | Valutazione monstre

Abramovich ascolta offerte per la cessione del Chelsea. Le prime indiscrezioni sulla valutazione del proprietario russo. Tutti i dettagli

Sono settimane piuttosto delicate in casa Chelsea dopo l’invasione russa in Ucraina e il coinvolgimento del proprietario Roman Abramovich.

Con una dichiarazione ufficiale diramata negli scorsi giorni, il magnate russo ha annunciato di aver affidato il club “agli amministratori della Fondazione di beneficenza del Chelsea la gestione e la cura del Chelsea FC. Credo che attualmente siano nella posizione migliore per prendersi cura degli interessi del Club, dei giocatori, dello staff e dei tifosi”. Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, il magnate russo è pronto ad ascoltare offerte per la cessione del club. La stampa inglese parla di una valutazione iniziale che ammonta addirittura a 3 miliardi di euro. E iniziano già a circolare i primi nomi dei possibili acquirenti.

Abramovich vende il Chelsea: tutti i dettagli

Hansjoerg Wyss, miliardario svizzero, ha confermato la possibilità di acquistare il Chelsea in un’intervista rilasciata a ‘Blick’. Secondo Forbes, il suo patrimonio è stimato intorno a 6 miliardi di dollari. Queste le sue parole al quotidiano svizzero: “Insieme ad altre persone, martedì ho ricevuto un’offerta d’acquisto del Chelsea da Roman Abramovich. Roman è tra i più stretti consiglieri e amici di Putin. Come tutti gli altri oligarchi, è in preda al panico e sta attualmente cercando di vendere tutte le sue ville in Inghilterra. Vuole anche sbarazzarsi rapidamente del Chelsea. Quello che è certo è che se dovessi acquistare il Chelsea, non lo farò da solo. Nel caso, sarà con un consorzio composto da sei a sette investitori. Abramovich sta chiedendo troppo in questo momento. Il Chelsea gli deve due miliardi di sterline, ma il club non ha soldi. Questo significa che chi acquista il Chelsea dovrà risarcirlo. Comunque: a oggi non sappiamo ancora il prezzo esatto di vendita. Devo considerare attentamente le condizioni”.