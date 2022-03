Roma, assalto a Mourinho: nuova panchina clamorosa

Stagione difficile per Josè Mourinho sulla panchina della Roma. Si fa largo una ‘nuova’ ipotesi per il futuro dell’allenatore portoghese

Malgrado un ottimo avvio di stagione, José Mourinho sta faticando e non poco ad imporsi sulla panchina della Roma dopo il ritorno in Italia. Giallorossi soltanto sesti in classifica e lontani dalla zona Champions League, obiettivo dichiarato del club capitolino dopo lo sbarco in pompa magna dello ‘Special One’ a Trigoria. Mourinho ha un contatto oneroso fino al giugno 2024 e al momento resta saldo alla guida della Roma nonostante i risultati sotto le attese.

Nel rapporto tra la società romanista e ‘Mou’ potrebbe però insinuarsi l’estimatore Florentino Perez come riporta dalla Spagna il portale ‘Don Diario’. Il patron dei ‘Blancos’ non sarebbe del tutto soddisfatto del lavoro in panchina di Carlo Ancelotti e starebbe pensando anche alla candidatura di Mourinho per un eventuale ritorno del mister portoghese alla Casa Blanca. La stima di Perez nei confronti dell’attuale allenatore della Roma sarebbe rimasta intatta, così come i contatti con il tecnico nonostante il lusitano non sia così ben visto dalla tifoseria merengue.

Mourinho – che ha lasciato il Real Madrid nel 2014 proprio per lasciare il posto ad Ancelotti – non è riuscito a conquistare la Champions League con i ‘Blancos’, senza intaccare comunque la stima di Florentino Perez nei suoi confronti. Il presidente degli spagnoli starebbe cercando un profilo dalla forte personalità e di leadership come Mourinho, soprattutto per far girare al massimo il nuovo Real Madrid del futuro.

L’obiettivo è far sbocciare definitivamente Vinicius, oltre a mettere nelle migliori condizioni Mbappe e Haaland se la dirigenza madrilena riuscirà nell’intento di portarli a Valdebebas nel prossimo mercato estivo. Un Mourinho bis al Real resta uno scenario comunque complicato soprattutto per l’impatto mediatico che potrebbe scatenare, anche se da non scartare a priori considerando l’ascendente di Florentino Perez per lo ‘Special’.