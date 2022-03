Juventus e Milan, la firma pluriennale che può sbloccare il mercato

Il mercato passa anche da dinamiche esterne al campo da gioco: ufficiale la firma che può cambiare le strategie di Milan e Juventus

I bianconeri hanno indicato la via con il mercato di gennaio, una delle modalità per sovvertire gli equilibri in campionato è portare in squadra i migliori giocatori.

Chi cerca di coronare il percorso intrapreso fino a questo momento con lo scudetto, poi, è il Milan. I rossoneri non dispongono ancora della potenza di fuoco della Juventus e un’operazione come quella che ha portato Vlahovic a Torino non può essere realizzata da Paolo Maldini. Per riuscire a realizzare un grande trasferimento e mettere le mani su un giocatore di caratura internazionale, i rossoneri potrebbero avere bisogno dell’aiuto di uno sponsor: oggi, in questo senso, potrebbe essere stata una giornata importante.

Calciomercato Milan, Depay firma con la Puma | Assist per Maldini

Nella giornata di oggi la ‘Puma’ ha annunciato ufficialmente la firma pluriennale di Memphis Depay come global ambassador. Il Global Director of Sports Marketing and Sports Licensing di PUMA ha dichiarato: “Crediamo che Memphis sia un talento generazionale. È ampiamente riconosciuto come una delle migliori stelle dentro e fuori dal campo”. L’attaccante del Barcellona sarà uno dei volti di punta della new wave del celebre marchio sportivo.

La PUMA è anche partner del Milan, producendo le maglie indossate dai rossoneri, e potrebbe vedere di buon occhio un trasferimento dell’olandese nel club meneghino. Il Barcellona, infatti, ha acquistato anche Aubameyang a gennaio e sembra aver tolto un po’ di spazio a Depay. Il Milan, al contrario, è alla ricerca di una prima punta che possa raccogliere l’eredità di Zlatan Ibrahimovic: in campo e anche a livello di marketing. L’olandese, in questo senso, potrebbe essere considerato l’uomo giusto.

Anche la Juventus in passato è stata accostata a Depay, ma l’arrivo di Dusan Vlahovic nel mercato di gennaio sembra aver chiuso definitivamente la porta all’olandese. Ora è Xavi ad avere a disposizione Memphis, ma il mercato estivo potrebbe riservare delle sorprese e la firma con la PUMA potrebbe rappresentare un assist per il Milan.