Calciomercato Juventus, scippo alla Roma: via libera per 30 milioni

La Juventus è intenzione a rafforzare ancor di più l’attacco. I bianconeri in estate sono pronti ad investire per 30 milioni di euro per assicurarsi il dopo Alvaro Morata. Il punto sulla trattativa

Sarà ancora protagonista sul mercato la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri non hanno alcuna intenzione di fermarsi a Dusan Vlahovic e in estate proveranno ad acquistare altri nuovi calciatori, che possano essere funzionali al progetto di rilancio.

La Juventus ha voglia di tornare a vincere e la crescita della squadra, inevitabilmente, passa dal mercato. Attenzioni puntate soprattutto in attacco, dove il solo Vlahovic chiaramente non può bastare.

Ad oggi, a parte il serbo, sono tantissime le incognite attorno al mondo bianconero: molto ruota attorno a Paulo Dybala. L’argentino non ha ancora firmato il rinnovo di contratto. Le parti stanno continuando a trattare ma la possibilità che lasci Torino è concreta. Un suo addio aprirebbe nuovi scenari.

Il futuro dell’ex Palermo è in bilico, al pari di quello di Alvaro Morata. Lo spagnolo sembrava destinato a lasciare già a gennaio ma nelle ultime partite sta dimostrando di poter valere il riscatto. I bianconeri ci pensano, ma serve uno sconto affinché ciò accada. Tutto da scrivere anche il futuro di Bernardeschi: sul piatto c’è un’offerta di rinnovo al ribasso che l’italiano non ha ancora accettata.

Calciomercato Juventus, l’attaccante arriva dal Real Madrid

Tante incognite, comprese le condizioni fisiche di Chiesa, che porteranno la Juventus a muoversi con convinzione sul mercato. Sono davvero tante le due sul tavolo. Una di queste porta direttamente in Spagna: secondo ‘El Nacional’, il club bianconero starebbe pensando di investire su Jovic.

L’attaccante serbo non rientra nei piani del Real Madrid ed è pronto a lasciare la Spagna in estate: l’offerta pronta, da parte della Vecchia Signora, sarebbe di 30 milioni di euro. Un’offerta che Florentino Perez non dovrebbe tardare ad accettare.

Potrebbe dunque essere l’ex Eintracht Francoforte uno dei volti nuovi in avanti: a spingere per il suo acquisto – come si legge – sarebbe Massimiliano Allegri. Jovic, da parte sua, avrebbe già detto sì alla Juventus, preferendola alla Roma di Mourinho.