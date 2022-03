Calciomercato, scambio più 30 milioni | Juventus e Milan, affare choc

Le strade di Milan e Juventus si intersecano nel prossimo calciomercato estivo: scambio più 30 milioni di euro

Siamo nella fase calda della stagione e tutto può ancora succedere. Lo sanno bene Milan e Juventus, entrambe provenienti da periodi abbastanza travagliati in termini di risultati. La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, è riuscita a rientrare nella lotta scudetto, grazie soprattutto all’apporto subito determinante di Dusan Vlahovic nel reparto offensivo.

Il cammino è ancora lungo: i bianconeri si sono conquistati il diritto perlomeno di avere una piccola speranza. Il ‘Diavolo’ ha mantenuto la vetta della classifica (a pari merito col Napoli), frenando però nuovamente contro una piccola. Stavolta, sempre tra numerose polemiche a causa di una decisione arbitrale, ci ha pensato la Salernitana di Nicola a togliere punti alla squadra guidata da Pioli. Con lo Spezia era andata perfino peggio e ciò dimostra come ci sia assoluto bisogno di intervenire in ambito di calciomercato la prossima estate. Lombardi e torinesi continuano a seguire con molta attenzione il profilo di Marco Asensio. L’attaccante piace da tempo alle due italiane, che lo vorrebbero per alzare ulteriormente il livello di qualità e imprevedibilità nella rosa. Ma dalla Spagna giungono notizie poco rassicuranti sul futuro dello spagnolo.

Pericolo per Juventus e Milan: asse col Real, Asensio nello scambio

Alla corsa per il classe ’96 – in scadenza giugno 2023 – è iscritto, tra le altre, pure il Siviglia di Monchi. Stando a quanto si apprende da ‘ElNational.cat’, ci sarebbe la possibilità di un asse tra i Rojiblancos e il Real Madrid. Le Merengues, infatti, vorrebbero appropriarsi del cartellino di Jules Kounde. Ovviamente non si tratta di un’operazione economica, perciò il presidente Florentino Perez starebbe valutando di inserire nell’operazione proprio Asensio più una parte cash da 30 milioni di euro (affare intorno ai 60 milioni totali).

L’ex Espanyol, che lascerà quasi sicuramente il Real, sarebbe titubante di fronte a questa ipotesi. Il motivo riguarda la proposta d’ingaggio del Siviglia, che sarebbe inferiore rispetto a quella delle società inglesi. Si attende dunque, senza fretta, una risposta definitiva dal calciatore. Nel caso accettasse la permanenza in Liga, Juventus e Milan si vedrebbero costrette a cambiare obiettivo definitivamente.