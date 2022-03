Juventus e Inter, doppia chance dalla Liga | Barcellona nel mirino

Juventus e Inter drizzano le antenne per il prossimo mercato, occasioni targate Barcellona in vista dell’estate

L’eterno derby d’Italia tra Juventus e Inter è sempre vivo, in campo e sul mercato. Le recenti difficoltà dei nerazzurri, unite a un’andatura buona ma non irresistibile di Napoli e Milan, potrebbero aver riaperto un piccolo spiraglio in campionato per i bianconeri. Ne sapremo di più nelle prossime settimane, in cui il calendario potrebbe giocare a vantaggio della squadra di Allegri.

Dal punto di vista del mercato, la Juventus ha lanciato un segnale forte a gennaio. Vlahovic e Zakaria sono soltanto l’inizio, in estate Cherubini e Arrivabene andranno a caccia di altri innesti di spessore per riportare la Vecchia Signora in alto in Italia e in Europa. L’Inter, dal canto suo, dopo aver spodestato i rivali dal trono non vuole certo cedere e con Marotta prepara le opportune contromosse. Come sempre, potrebbero esserci profili su cui il dirigente nerazzurro e il suo ex club andranno in rotta di collisione. Ma si può anche guardare nella stessa direzione senza darsi fastidio, con interessamenti che possono portare a rinforzi importanti. Occhio a cosa sta succedendo in casa Barcellona, con due giocatori blaugrana che potrebbero sbarcare in Serie A.

Calciomercato Juventus e Inter, rivoluzione Barcellona in difesa e doppio rinforzo

Il processo di rinnovamento della squadra di Xavi procede, dopo gli acquisti di spessore effettuati soprattutto in attacco a gennaio i catalani mettono mano alla difesa. Nel mirino, diversi possibili innesti a parametro zero a giugno, a partire da Christensen, che appare vicinissimo, fino alle ipotesi Gayà, Mazraoui e Azpilicueta. Un restyling che secondo il ‘Mundo Deportivo’ metterebbe a rischio le posizioni di Umtiti e Lenglet. I due francesi sono convinti di potersi ancora giocare le proprie chances da titolare con la maglia del Barça, ma il club sta già pensando alla possibilità di incassare dalle loro cessioni. Il primo potrebbe tornare utile per la Juventus, che in passato lo aveva già seguito, soprattutto in caso di addio di de Ligt. Il secondo avrebbe l’identikit giusto per rimpiazzare de Vrij in nerazzurro.