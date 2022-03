Svolta in attacco, firma improvvisa e addio Juventus

Non è ancora finita. L’attaccante potrebbe continuare l’avventura con la maglia del proprio club. Nuova idea per il rinnovo

La Juventus di Massimiliano Allegri è stata sicuramente la squadra protagonista dell’ultima sessione di calciomercato. L’acquisto di Dusan Vlahovic, che non ha perso tempo per ambientarsi e trascinare la squadra a suon di goal, ha dato un segnale importante alla concorrenza.

Anche in estate i bianconeri vogliono essere in prima linea e i tifosi, così come il tecnico livornese, si aspettano nuovi acquisti per tornare sul tetto del campionato ma anche in Europa. Servono, ancora, diverse pedine. E’ evidente che in difesa qualcosa verrà fatta vista l’età di Bonucci e Chiellini e il possibile addio di de Ligt. A centrocampo si cerca un ultimo tassello che completi il reparto con Zakaria e Locatelli.

In avanti, ancora, invece, non c’è molta chiarezza. Molto dipenderà da cosa farà Paulo Dybala. Il rinnovo dell’argentino non è ancora arrivato e dall’estero diverse squadre stanno alla sua porta.

Oltre all’ex Palermo, attenzioni puntate anche su Alvaro Morata, che con le ultime partite sta sempre più convincendo la Juventus a riscattarlo ma serve trattare, con l’Atletico Madrid che deve aprire ad uno sconto.

Calciomercato Juventus, occasione Dembele: il punto

In attesa di capire cosa ne sarà del futuro dello spagnolo e di Dybala si resta vigili sul mercato, pronti a sfruttare ogni occasione che potrebbe presentarsi.

Una di queste potrebbe essere rappresentata da Dembele. L’attaccante francese, come l’ex Palermo, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Barcellona, come ammesso il presidente Laporta, non ha ancora smesso di sperare in una sua firma.

L’ex Borussia Dortmund nelle ultime partite è tornato a giocare da protagonista e Xavi si augura che possa esserlo ancora per molto tempo. Sulle sue tracce, oltre, alla Juventus, ci sono anche Manchester United e Psg. Dalla Spagna arrivano novità in merito al futuro di Dembele: secondo quanto riporta Sport, l’ultima sarebbe quella di far firmare al calciatore un contratto di breve durata. Servirebbe chiaramente il via libera da parte dell’entourage a questa soluzione. Una soluzione che non farebbe certamente piacere alla Juventus.