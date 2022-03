Il Napoli trema, affondo per Osimhen | Contromossa immediata

Victor Osimhen è corteggiato dalle parti del Regno Unito, ma il Napoli non vuole svendere il suo talento e alza la posta

Con undici gol tra campionato ed Europa League, Victor Osimhen sta trascinando il suo Napoli (e i tanti tifosi) a un obiettivo che un anno fa sarebbe stato solo un miraggio: quello dello scudetto.

Manca ancora molto per chiudere i conti, è vero, soprattutto perché quest’anno la lotta per il primo posto si sta rivelando molto più complicata del previsto. Ma anche con l’apporto del nigeriano, il primo posto, accarezzato e basta ai tempi di mister Maurizio Sarri, con Luciano Spalletti potrebbe diventare realtà. A dir la verità, però, l’attaccante azzurro è stato anche piuttosto sfortunato – nello scontro con Milan Skriniar, nella partita contro l’Inter dell’andata, Osimhen si è rotto lo zigomo ed è rimasto fermo ai box per un po’ -, altrimenti lo score sarebbe stato ancora più in favore del nigeriano, determinante e letale in molte circostanze.

Calciomercato, il Manchester United vuole Osimhen ma De Laurentiis spara alto

E queste prestazioni non potevano che fare gola anche per il calciomercato, ovviamente. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’, Osimhen è corteggiato dal Manchester United. I Red Devils vorrebbero l’attaccante del Napoli per sostituire un’altra conoscenza della Serie A, sì, proprio Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, infatti, potrebbe lasciare l’Inghilterra e il primo nome nella lista presentata da Ralf Rangnick al Ceo Richard Arnold è proprio quello del nigeriano.

Il club di Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di privarsi del suo bomber. E ha alzato la posta in palio: per poter “rubare” Osimhen al Napoli servono 100 milioni. Troppi anche per il Manchester United che potrebbe mollare la presa molto presto sul ventitreenne nigeriano.