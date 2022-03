Considerato uno dei senatori dello spogliatoio dell’Atletico Madrid, Koke potrebbe essere scaricato in estate

Sta per scoppiare il ‘caso Koke’ all’interno dello spogliatoio dell’Atletico Madrid. Il centrocampista spagnolo, considerato uno dei principali leader dei ‘colchoneros’ nelle ultime stagioni, potrebbe clamorosamente essere scaricato dal club madrileno la prossima estate.

Una notizia che ha già provocato parecchio rumore in Spagna, per uno dei calciatori più rappresentativi dell’Atletico Madrid. Eppure, in una stagione nella quale la formazione del Cholo Simeone sta deludendo le grandi aspettative della vigilia, il centrocampista si è rivelato essere una delle principali delusioni. Proprio il tecnico argentino, di comune accordo con la giunta direttiva del club, avrebbe dato il via libera ad una sua cessione al termine della stagione. Come spiegato da ‘El gol digital’, il 30enne spagnolo è stato accusato di aver abbassato il proprio rendimento al di sotto delle sue possibilità, sensibilmente distante dalla versione vista un anno fa quando i ‘colchoneros’ vinsero il titolo in Liga.

Calciomercato Milan e Juventus, Koke l’opportunità per il centrocampo

In Spagna sono praticamente certi che in estate l’Atletico Madrid riabbraccerà Saul, in prestito in questa stagione al Chelsea, liberando in uscita Koke. Difficilmente il centrocampista spagnolo lascerà a titolo definitivo i colori che ha sempre difeso, per cui è più che probabile anche in questo caso una cessione a titolo temporaneo. Tra le destinazioni più gettonate, potrebbe essere proprio la Serie A ad accogliere il calciatore dall’indiscussa esperienza internazionale.

In tal senso vanno monitorati due club in particolare: la Juventus alla ricerca di un centrocampista con le stesse caratteristiche e soprattutto con un profilo low-cost; ma attenzione anche al Milan, che con il probabile addio di Frank Kessié a costo zero potrebbe dover intervenire proprio in quella zona di campo. La sfida è senz’altro apertissima, perché un giocatore così a queste condizioni non si può lasciar scappare.