Calciomercato, top player in Serie A: preferisce il Milan alla Juventus

Juventus e Milan sono due papabili destinazioni di un top player del Real Madrid che potrebbe anche cambiare aria in estate. La situazione è chiara

L’estate 2022 potrebbe essere quella di addii importanti tra le big europee. Lo sa benissimo il Real Madrid di Carlo Ancelotti, impelagato nella lotta per la Liga e in un ottavo di finale di Champions complesso da ribaltare. I ‘blancos’ infatti al termine dell’attuale annata potrebbero andare a rivoluzionare l’organico con inserimenti di primissimo livello e di conseguenza anche alcune cessioni eccellenti.

Nello specifico il grande obiettivo è sempre Kylian Mbappe seguito a ruota dal suggestivo Erling Haaland per creare una coppia gol per presente e futuro senza eguali. Inevitabile pensare però che con l’arrivo di uno o entrambi di questi campioni qualcosa debba cambiare negli equilibri di rosa del club iberico. Proprio in questo contesto potrebbero approfittarne le squadre italiane, con Juventus e Milan su tutte.

Un calciatore con tante incognite su di se in casa Real Madrid è Marco Asensio che potrebbe risentire, e non poco, di possibili nuovi arrivi di livello in attacco. L’attaccante spagnolo concluderà il suo contratto nel 2023 e, sebbene voglia continuare al Real, sta valutando altre opzioni vista la possibilità di finire in secondo piano nelle scelte offensive. Ancelotti inoltre non sembra fidarsi del tutto del fantasista iberico, che potrebbe anche finire in Serie A.

Calciomercato Milan, Asensio snobba la Juventus in favore dei rossoneri: il motivo

Come evidenziato da ‘diariogol.com’ una delle squadre che ha mostrato maggiormente interesse è il Milan, che ha bisogno di potenziare la trequarti per il futuro. I rossoneri hanno inoltre un ottimo rapporto con il Real Madrid, e potrebbero approfittarne, anche per a Milano Asensio avrebbe un ruolo più centrale da stella assoluta. In lista però c’è anche la Juventus, che potrebbe mettere sul piatto oltre ad un contratto importante anche l’idea di comporre un grande attacco con Vlahovic. Dalla Spagna però evidenziano come la proposta del Milan sarebbe più forte proprio per un ruolo di maggiore importanza all’interno della squadra.

Altre piste estere porterebbero invece a Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Intanto il futuro è incerto ed è nelle mani di Asensio, visto che senza rinnovo il Real Madrid non farà muro per la cessione.