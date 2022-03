Calciomercato Inter e Juventus, visite mediche superate | Addio gratis

Calciomercato Inter e Juventus, un obiettivo congiunto sfuma: il giocatore avrebbe già sostenuto le visite mediche con il futuro club

Fase finale della stagione che per l’Inter si è fatta improvvisamente in salita, con un mese di febbraio a dir poco complicato. Nerazzurri senza vittorie in campionato e con un cammino in Champions League compromesso dal ko casalingo per 2-0 con il Liverpool, stasera nel derby di Coppa Italia con il Milan si attendono risposte importanti.

Dalla stracittadina, i campioni d’Italia proveranno a ripartire per ritrovare smalto e brillantezza e rilanciare l’andatura per il rush conclusivo, in cui provare a confermarsi e centrare lo scudetto che varrebbe la seconda stella. Intanto, proseguono le valutazioni su quella che sarà la futura rosa a disposizione di Simone Inzaghi. L’obiettivo è sempre quello di rinforzarsi per mantenersi competitivi in Italia e provare a esserlo anche in Europa. Beppe Marotta è già al lavoro per mettere a segno colpi importanti, magari a parametro zero, da sempre uno dei suoi principali marchi di fabbrica. Pronto a sfidarsi, magari, su questo terreno, con la Juventus, che dopo gli importanti innesti di gennaio vuole riproporsi alla grande sul mercato anche in estate. Uno di questi, tuttavia, appare sfumato, con il giocatore in questione che avrebbe già sostenuto le visite mediche con un’altra squadra.

Calciomercato Inter, nulla di fatto per Christensen: visite mediche con la nuova squadra

Il giocatore in questione è Andreas Christensen, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno e a cui i nerazzurri avevano pensato anche in ottica relativa alla possibile sostituzione di de Vrij. Il danese classe 1996 era stato accostato anche alla Roma. Ma, stando a quanto riportato dal giornalista spagnolo Eduardo Inda a ‘El Chiringuito’, il difensore avrebbe svolto ieri le visite mediche con il Barcellona. L’iter si sarebbe svolto totalmente in segreto, per regalare già a Xavi, in vista della prossima annata, un rinforzo importante in retroguardia. I blaugrana fanno sul serio e vogliono presto tornare nell’elite del calcio europeo, dopo le recenti difficoltà.