Serie A, UFFICIALE: ecco anticipi e posticipi fino alla 30esima giornata

La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari anche dei match della 29esima e 30esima giornata di campionato: la situazione

Neanche il tempo di mandare in archivio la 27/a giornata di Serie A, che si concluderà infatti questa sera con Atalanta-Sampdoria, che la Lega ha già ufficializzato gli orari del campionato per i prossimi turni fino al 20 marzo, ovvero quando si concluderà la 30/a giornata.

L’alta classifica si infiamma dopo il successo del Napoli all’ultimo respiro di ieri sul campo della Lazio. Vittoria per 1-2 al 94′ grazie ad un gran gol di Fabian Ruiz che ha consentito alla truppa di Luciano Spalletti di agguantare il Milan, prossimo avversario di campionato, in vetta alla classifica, accendendo ulteriormente una lotta scudetto che vede dentro anche l’Inter, reduce dal pareggio contro il Genoa. Intanto sono stati diramati gli orari dei prossimi turni, con particolare focus sulle giornate 29 e 30 che non erano ancora note. In quei weekend il Napoli sarà di scena contro Verona e Udinese, mentre il Milan sarà di scena in casa con l’Empoli ed in trasferta a Cagliari. A chiudere il quadro delle prime tre c’è l’Inter che farà visita al Torino ed accoglierà a San Siro la Fiorentina nel big match di sabato 19 alle ore 18.

Ecco il calendario completo delle giornate 29 e 30, con tutti gli orari.

29/a giornata

Salernitana-Sassuolo , sabato 12 ore 15.00

, sabato 12 ore 15.00 Spezia-Cagliari , sabato 12 ore 15.00

, sabato 12 ore 15.00 Sampdoria-Juventus , sabato 12 ore 18.00

, sabato 12 ore 18.00 Milan-Empoli , sabato 12 ore 20.45

, sabato 12 ore 20.45 Fiorentina-Bologna , domenica 13 ore 12.30

, domenica 13 ore 12.30 Verona-Napoli , domenica 13 ore 15.00

, domenica 13 ore 15.00 Fiorentina-Verona , domenica 13 ore 15.00

, domenica 13 ore 15.00 Atalanta-Genoa , domenica 13 ore 18.00

, domenica 13 ore 18.00 Udinese-Roma , domenica 13 ore 18.00

, domenica 13 ore 18.00 Torino-Inter , domenica 13 ore 20.45

, domenica 13 ore 20.45 Lazio-Venezia, lunedì 14 ore 20.45

30/a giornata