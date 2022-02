Inter, Di Canio: “Quel derby devastante. Lukaku? Farebbe panchina qui…”

L’Inter si è fermata anche in casa del Genoa e la corsa scudetto si è complicata: l’analisi di Di Canio e la frase a sorpresa su Lukaku

L’Inter continua a vivere un momento decisamente complicato della sua stagione, senza dubbio il peggiore per rendimento e per punti/occasioni perse. Milan e Napoli erano staccate e ora sono tornate sotto, anzi sopra guardando la classifica che ora vedere i nerazzurri scivolati addirittura al terzo posto. Anche se ovviamente c’è sempre da considerare la partita da recuperare a Bologna, in attesa di collocazione.

Alla base c’è una motivazione mentale, ma anche e forse soprattutto fisica. L’Inter ha giocato molto in queste settimane, sia in Coppa Italia che in Champions League, e domani sera ci sarà un altro derby che può pesare molto su tutti gli aspetti. Anche perché è proprio nella sfida col Milan in campionato che la stagione potrebbe essere definitivamente girata contro la squadra di Inzaghi. Ne è convinto anche Paolo Di Canio: “Non è il Liverpool ad aver minato le certezze dell’Inter, sono i 5 minuti col Milan. Vai a +7, ‘ammazzi’ il Milan e il campionato è finito, a +7 con una partita in meno. Quei 5 minuti sono stati devastanti, hanno ribaltato tutto”.

Inter, Di Canio: “Tutti stanchi, Lautaro svuotato. Ma Lukaku farebbe panchina”

Paolo Di Canio, nel corso di ‘Sky Calcio Club’, ha parlato del momento buio dei nerazzurri che hanno perso anche il primo posto: “Tutti stanchi nell’Inter, vedi la difficoltà nel calciare la palla. Ha speso tantissimo dal punto di vista psicofisico. Sta pagando dazio, tutta la rosa è scarica. Lo vedi da casa, anche Barella e Brozovic, ti stupisci se sbagli questi passaggi semplici”. Ce n’è anche per Lautaro Martinez: “È svuotato al momento e le occasioni contro il Sassuolo in cui la calcia fuori da un metro o quando la cicca clamorosamente in un’altra gara ne sono un esempio”.

Ma è ancora tutto in gioco, Inzaghi può sfruttare il prossimo turno di campionato con lo scontro diretto: “Adesso in calendario ci sono Inter-Salernitana e Napoli-Milan, io resto convinto che se l’Inter vince e nell’altra gara pareggiano, resta lei la favorita. Infine il pensiero su Lukaku, per cui in questi giorni si è parlato addirittura di un clamoroso ritorno in nerazzurro. Di Canio commenta così: “Investimento esagerato per uno che farebbe panchina. Il belga starebbe fuori in questa squadra che gioca di qualità e col collettivo”.