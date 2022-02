DIRETTA Serie A, Atalanta-Sampdoria 1-0 | Subito Pasalic LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e la Sampdoria di Giampaolo in tempo reale

L’Atalanta riceve la Sampdoria nel monday night che chiude la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno.

Da un lato i nerazzurri di Gasperini, reduci dalla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, vogliono tornare a vincere anche entro i confini nazionali dove hanno raccolto soltanto tre punti nelle ultime cinque uscite per non rischiare di perdere il treno Champions. Dall’altro i blucerchiati di Giampaolo puntano a dare seguito al successo sull’Empoli per allontanarsi dalla zona retrocessione. All’andata i bergamaschi si imposero 3-1. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Gewiss Stadium’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Atalanta-Sampdoria

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, De Roon; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pessina; Malinovskyi, Boga. All. Gasperini (in panchina Tullio Gritti).

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Conti, Ferrari, Magnani, Colley; Ekdal, Thorsby, Murru; Sensi; Caputo, Quagliarella. All. Giampaolo

CLASSIFICA: Napoli punti 57, Milan 57, Inter* 55, Juventus 50, Atalanta** 44, Roma 44, Lazio 43, Fiorentina* 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino* 33, Bologna* 32, Empoli 31, Spezia* 26, Sampdoria* 26, Udinese** 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 17, Salernitana** 15.

*Una partita in meno

**Due partite in meno