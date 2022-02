Calciomercato, bye bye Juventus: firma ad un passo

Juventus e Inter cercano in maniera importante un rinforzo in difesa, ma uno dei nomi migliori potrebbe presto sfumare

Juventus e Inter corrono attualmente per obiettivi diversi, ma sanno che devono già scattare sul calciomercato in vista dell’estate. Anche se i bianconeri hanno rosicchiato altri due punti alla squadra di Inzaghi nell’ultimo turno di campionato e ora la distanza si è ridotta a sette punti. Ancora tanti, ma visto l’andamento delle due squadre in queste ultime settimane niente è da escludere a priori. La preoccupazione principale della Juve in ogni caso resta quella di entrare in Champions League, una ‘condicio sine qua non’ troppo importante soprattutto alla luce dell’investimento Vlahovic a gennaio.

Anche se Allegri deve fare i conti con un infortunio dopo l’altro e i tanti impegni tra la Coppa Italia con la Fiorentina questo mercoledì e poi il ritorno degli ottavi di Champions con il Villarreal. L’Inter è attesa invece dal derby di coppa col Milan, con Marotta che studia però già le mosse di mercato estive. Tra le necessità c’è senza dubbio quella di uno o due difensori: Kolarov saluterà, Ranocchia è in scadenza e non è certo di restare. Poi c’è de Vrij, scadenza 2023 e una cessione che sembra possibile. In casa Juventus, invece, tutto dipenderà dal futuro di de Ligt: in caso di addio ci saranno risorse per un paio di colpi, altrimenti bisognerà affiancargli un giocatore forte ma molto poco costoso.

Juventus e Inter, colpo Rudiger: arriva la svolta sul rinnovo

Tra i nomi più importanti accostati ad entrambe c’è senza dubbio quello di Antonio Rudiger. Il tedesco qualche anno fa ha lasciato la Roma e la Serie A per approdare al Chesea, dove poi ha vinto tutto dalla Champions al Mondiale per Club di poche settimane fa. Anche se ieri è arrivata la delusione del ko in finale di Carabao Cup ai rigori con il Liverpool. Il futuro del tedesco tiene banco da mesi a Londra, il suo contratto scade nel 2022 e il rinnovo sembrava davvero lontanissimo. Colpa delle richieste altissime di Rudiger alla dirigenza e dello stallo conseguente.

Con tanto di interessi da tutte le big d’Europa, dal Bayern Monaco al Real Madrid (in pole) fino ovviamente alle italiane Inter (più defilata) e Juventus, che potevano puntare anche sull’affetto per il nostro paese. Secondo il giornalista Andreas Korssund, molto informato delle cose di casa Chelsea, le cose sono però cambiate: Rudiger ora sarebbe infatti più vicino alla firma sul suo nuovo contratto con i Blues. Presto, riporta il tweet, andranno in scena nuovi colloqui in questa direzione. Una svolta importante nel futuro del tedesco, che comunque ha sempre sottolineato il suo affetto per il Chelsea. Per Inter e Juventus sarebbe una notizia decisamente negativa, in quanto eliminerebbe un validissimo obiettivo.