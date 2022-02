Dal derby Milan-Inter al ribaltone in panchina: c’è il verdetto

Alla vigilia del derby valido per l’andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter, arriva il verdetto sul ribaltone in panchina

Milan e Inter stanno vivendo un momento di calo evidente. Entrambe le cugine hanno frenato nuovamente nell’ultimo turno di Serie A contro avversari sulla carta alla portata. Che il periodo attuale della stagione sarebbe stato alquanto complicato era noto a tutti, ma in pochi si sarebbero aspettati simili inciampi. Rossoneri e nerazzurri sono a corto di energie fisiche e mentali, e gli scialbi pareggi ottenuti rispettivamente contro Salernitana e Genoa rafforzano ancora di più questa tesi.

Tra poco più di 24 ore scenderanno contemporaneamente in campo tra le mura di San Siro per disputare l’ennesimo derby, stavolta valido per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Un match che significa tantissimo adesso e può rappresentare la svolta per una delle sfidanti per quanto riguarda il prosieguo del cammino. È chiaro come Milan e Inter abbiano bisogno di una scossa per riprendersi e la gara in questione, in programma domani sera alle ore 21:00, potrebbe rivelarsi decisiva in tal senso. L’obiettivo principale delle lombarde, però, resta lo scudetto, dichiarato più volte. In caso di mancata conquista del trofeo Nazionale, le società presumibilmente farebbero ulteriori riflessioni sul futuro del club.

Milan e Inter, ribaltone in panchina: scelta fatta su Inzaghi e Pioli

Vi abbiamo voluto sottoporre un sondaggio, sia sulla nostra pagina Telegram che sul canale Twitter, chiedendovi chi ad oggi tra Inzaghi e Pioli meriterebbe meno la conferma per la prossima stagione, alla luce dei recenti risultati negativi. In entrambi i casi la maggior quantità di voti è andata al mister della ‘Beneamata’ (Tg 39%, Tw 38%). Al secondo posto si è piazzata, invece, l’opzione ‘entrambi’ (Tg 37%, Tw 32%).

Infine Pioli al terzo su tutte e due le piattaforme (Tg 24%, Tw 30%). Dunque i tifosi sono maggiormente delusi da Inzaghi e indicano il tecnico piacentino come quello più meritevole attualmente di un esonero a fine annata. L’Inter, dal canto suo, è ancora in corsa per tutti gli obiettivi, perciò potrà succedere qualunque cosa da qui in avanti. Ma servirà un cambio di marcia netto il più in fretta possibile.